Funeraria debe pagar indemnización millonaria a una familia: por error entregaron el cuerpo equivocado

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal en Córdoba, Argentina, ha dictado una sentencia contra una funeraria y un hospital universitario por un error de identificación que llevó a una familia a velar y cremar los restos de un desconocido.

El reciente veredicto, que ordena el pago de una compensación total de 10.3 millones de pesos argentinos a los afectados, subraya la grave negligencia en la cadena de custodia de restos humanos entre la morgue y la empresa de servicios fúnebres, refiere TN.

El Origen de la Confusión

El inusual incidente ocurrió en mayo de 2023, tras el fallecimiento de Feliciano Narciso Mercado en el Hospital Nacional de Clínicas.

La funeraria Juan Caruso retiró el cuerpo para el sepelio. Sin embargo, debido a una confusión, entregaron el cuerpo de otro hombre que, casualmente, compartía el mismo apellido: Esteban Mercado.

El error se hizo patente días después, cuando la funeraria contactó a los deudos para confesar la equivocación, obligándolos a devolver las cenizas del cuerpo incorrecto y a repetir el doloroso ritual de velorio y cremación de su verdadero pariente.

Falta de Diligencia e Impacto Moral

El juez federal Carlos Ochoa emitió el fallo a favor de la familia de Feliciano Mercado, argumentando que la situación generó un "profundo daño moral y espiritual".

El magistrado determinó que existió una "clara falta de diligencia y un defecto en la prestación del servicio" por parte de ambas entidades. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), responsable del Hospital Nacional de Clínicas, debe asumir responsabilidad por permitir que el cuerpo equivocado fuera retirado sin el control adecuado.

Mientras que la funeraria Caruso fue también condenada a pagar parte de la compensación.