Hombre se separa de su muñeca inflable tras cinco años de “casados”: este fue el motivo

El fisicoculturista y actor ruso, Yuri Tolochko, sorprendió recientemente a sus casi 100.000 seguidores en Instagram con el anuncio del fin de su matrimonio con Margo, una muñeca inflable con la que había contraído matrimonio en 2020.

El divorcio, que generó un considerable revuelo mediático, pone fin a una relación de cinco años que él mismo ha documentado ampliamente en sus redes sociales, demostrando la fluidez de sus afectos, que van más allá de lo humano.

Un Historial Sentimental Diverso

Tolochko, quien se identifica como pansexual, ha manifestado a lo largo de los años una atracción inusual por diversos objetos.

Su historial sentimental incluye, por ejemplo, una "relación" con un cenicero de metal en 2021. Reveló sentir una fuerte atracción por la textura y el olor del objeto, incluso pidiendo permiso a los dueños del local para tomarlo prestado "de vez en cuando".

Su pansexualidad, una orientación que implica atracción hacia personas sin importar su género, refleja un enfoque amplio del amor, llegando incluso a sentir afecto por un alma o una imagen, según sus propias palabras.

Esta orientación ha ganado una visibilidad importante en los últimos años, con el aumento del discurso inclusivo en la comunidad LGBT+ y el creciente número de jóvenes que se identifican con este término.

El Drama con la Muñeca Inflable

El quiebre de la relación con Margo, su muñeca inflable, ocurrió poco antes de la Navidad pasada. El actor confesó haber sido demasiado "violento" durante un encuentro sexual, lo que resultó en un pinchazo de la muñeca.

El uso de productos como la muñeca inflable forma parte de un mercado global en expansión para juguetes de novedad para adultos, impulsado por el comercio electrónico y el cambio en las actitudes sociales.

Infidelidades y Reparaciones

La ruptura actual no marca la primera separación de la peculiar pareja. Un mes antes de enamorarse del cenicero en 2021, el fisicoculturista ya había anunciado una primera "separación" tras un pinchazo en Margo.

En aquella ocasión, anunció la adquisición de otras dos muñecas, Lola y Luna, mientras Margo se encontraba en reparación en otra ciudad, a lo que sus seguidores reaccionaron preguntándole sobre una posible infidelidad.

Él respondió con un enigmático "Quizás", justificando su necesidad de compañía mientras su pareja artificial estaba "en el hospital". Este tipo de eventos han mantenido el interés en su vida personal y han aumentado el número de sus seguidores.

Un Nuevo Capítulo Humano

Tras el mediático divorcio, Tolochko inició una nueva relación sentimental, esta vez con una persona de carne y hueso.

El hombre encontró el amor en el camarero austríaco Michał Rączkowski, con quién celebró una boda en Austria, el país que suelen visitar durante sus vacaciones.

Las fotos del evento muestran a la pareja sonriente: el actor, con una barba larga como parte de su cambio de estética, y el camarero, sosteniendo un colorido ramo.