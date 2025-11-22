Avión voló casi cuatro horas con todos los pasajeros muertos: entre ellos un reconocido golfista

Suscríbete a nuestros canales

Una de las tragedias aéreas más enigmáticas de la historia moderna ocurrió el 25 de octubre de 1999, cuando un avión Learjet 35, el vuelo N47BA, cruzó Estados Unidos durante casi cuatro horas con todos sus ocupantes inconscientes o fallecidos.

Lo que comenzó como un traslado aéreo de rutina desde Orlando con destino a Dallas se transformó en un aterrador "vuelo fantasma" que puso a prueba los protocolos de la aviación.

El suceso conmocionó al mundo del deporte, pues entre las seis personas a bordo se encontraba el reconocido golfista Payne Stewart.

El Avión: Un Learjet Silencioso

El vuelo despegó de Florida con dos pilotos y cuatro pasajeros. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes, hasta que la torre de control perdió abruptamente toda comunicación con el avión. Aunque el jet continuó ascendiendo, nadie respondía a las llamadas, refiere El Confidencial.

La investigación posterior determinó que la causa del silencio fue el fallo en la presurización de la cabina, un evento que provoca hipoxia (falta de oxígeno). La hipoxia es una condición importante y rápida que causa la pérdida de consciencia en segundos a gran altitud, incapacitando a la tripulación antes de que pudieran ponerse las máscaras de oxígeno.

La Intercepción Militar

Ante la falta de respuesta, cazas militares, incluido un F-16 que despegó de Florida, interceptaron al Learjet a más de 14.000 metros de altitud.

El piloto militar describió una escena escalofriante: las ventanas de la cabina cubiertas de hielo y ninguna señal de movimiento o vida en el interior, indicando que el avión estaba siendo controlado únicamente por el piloto automático.

Este tipo de incidentes, aunque raros, resaltan la importante necesidad de sistemas de soporte vital de emergencia eficientes y la capacitación en hipoxia para las tripulaciones que operan a grandes alturas.

Un Viaje Incontrolable

El Learjet N47BA debía haber girado hacia el oeste para llegar a Texas, pero, sin control humano, mantuvo su rumbo hacia el noroeste. Durante horas, sobrevoló varios estados, Alabama, Misuri, Iowa y Minnesota, llegando incluso a pasar sobre Springfield, la ciudad natal de Payne Stewart.

El avión siguió volando como un proyectil incontrolable hasta que agotó completamente el combustible a las 12:13 del mediodía, el jet se estrelló en un campo cerca de Aberdeen, en Dakota del Sur, sin dejar supervivientes.

El Impacto y las Conclusiones de la NTSB

La violencia del impacto destruyó completamente la aeronave. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) solo lograron recuperar el registrador de voz, el cual no arrojó luces sobre la causa del fallo de presurización, registrando únicamente el silencio de los motores al quedarse sin combustible.

La NTSB concluyó que la tripulación se incapacitó al no recibir oxígeno suplementario tras la despresurización, aunque la causa exacta del fallo, ya sea un error mecánico, una fuga o un error humano, nunca pudo confirmarse.

Este caso llevó a un debate importante sobre la capacitación de la tripulación en situaciones de descompresión rápida.

El Legado del Golfista

La muerte de Payne Stewart, una de las figuras más queridas y exitosas del golf, conmovió profundamente al deporte.

El golfista había vivido uno de los mejores momentos de su carrera, siendo ganador de dos US Open y un PGA Championship.

En su honor, la PGA Tour creó el Premio Payne Stewart, que se otorga anualmente al jugador que mejor personifica los valores de deportividad, caridad y elegancia que él representaba.

El vuelo N47BA sigue siendo un recordatorio trágico de los peligros de la aviación y el repentino final de una estrella deportiva.