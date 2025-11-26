Hombre se disfraza de su madre para cobrar la pensión

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre italiano de 57 años y enfermero de profesión ocultó en casa el cadáver momificado de su madre y se hizo pasar por ella para renovar su carné de identidad con el fin de seguir cobrando la pensión de la mujer.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte), el pasado 11 de noviembre, aunque han trascendido ahora a los medios locales, refiere EFE.

Aquel día un sujeto acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, asegurando ser Graziella Dall’Oglio y pidiendo renovar su carné de identidad.

Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía, que constató que no solo se trataba de un hombre sino que era el hijo de la mujer que estaba interpretando.

Acto seguido, los agentes se personaron en su casa y encontraron el cadáver de la madre, que había ocultado durante tres años presuntamente para seguir cobrando su pensión.

Los agentes denunciaron al presunto impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.