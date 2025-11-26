¡Asombroso! ¿Sabías que la adolescencia dura hasta los 32 años? Así se desarrolla el cerebro humano

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, ha redefinido la manera en que entendemos el desarrollo del cerebro humano, identificando cinco fases distintas marcadas por puntos de inflexión clave.

El hallazgo más sorprendente es que el cerebro permanece en la fase adolescente hasta principios de los 30 (específicamente hasta los 32 años), que es el momento en el que alcanzamos nuestro máximo potencial cognitivo.

Puntos claves de la investigación

La investigación reseñada por la BBC se basó en escáneres cerebrales realizados a cerca de 4.000 personas de hasta 90 años, que mostraron cómo cambian las conexiones neuronales a lo largo de la vida.

Los científicos determinaron que el cerebro se "reconfigura" constantemente, fortaleciendo y debilitando conexiones, pero no sigue un patrón uniforme.

Los puntos de inflexión más claros en esta reconfiguración cerebral se dan a las siguientes edades: 9, 32, 66 y 83 años.

Las cinco fases del cerebro

Aunque cada persona alcanza estos hitos a un ritmo ligeramente diferente, los datos arrojaron una claridad sorprendente sobre estas cinco etapas:

Infancia: del nacimiento a los 9 años

Adolescencia: de los 9 a los 32 años

Edad adulta: de los 32 a los 66 años

Envejecimiento temprano: de los 66 a los 83 años

Envejecimiento tardío: de los 83 años en adelante

