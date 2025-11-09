Macy's anuncia los artistas que estarán en su tradicional desfile de Acción de Gracias: sepa cuándo será

Suscríbete a nuestros canales

El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's anunció oficialmente su impresionante elenco de celebridades y un espectáculo visual masivo para su edición anual.

El evento, que marca el inicio de la temporada festiva, arrancará a las 8:30 a. m. del 27 de noviembre en todas las zonas horarias y promete atraer una audiencia millonaria, superando los más de 31 millones de espectadores que sintonizaron el desfile el año pasado, estableciendo un récord histórico.

Según informa El Vocero, la lista de artistas participantes incluye un grupo ecléctico de géneros y figuras, entre ellos Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton, y Teyana Taylor.

Además, se suman estrellas como Debbie Gibson, Gavin DeGraw, Shaggy y Calum Scott, junto a los presentadores habituales de “Today”: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, quienes regresarán a NBC y Peacock.

Novedades

El desfile de este año no solo destacará por su talento musical, sino también por el debut de cuatro nuevos globos que rinden homenaje a íconos de la cultura pop y los videojuegos: Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario de Super Mario Bros., y una carroza de 9,8 metros (32 pies) inspirada en Shrek.

Un punto importante de atención lo centrará el fenómeno del K-pop con la inclusión de los cantantes de la exitosa película de Netflix, KPop Demon Hunters, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X.

Las artistas participarán en tierra, junto a los personajes Derpy Tiger y Sussie transformados en un globo mediano y un adorable globo con forma de concha.

En total, el espectáculo contará con 32 globos gigantes, 27 carrozas nuevas de patrocinadores como Lego y Stranger Things, 33 grupos de payasos y 11 bandas de música, todos abriendo el camino para la llegada de Santa Claus.

