Cierre temporal de vías este 9 de noviembre en Chacao: conoce las rutas afectadas y los horarios

La alcaldía del municipio Chacao, anunció este sábado el cierre temporal de vías en el municipio para mañana domingo 9 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la alcaldía brindó detalles sobre las calles afectadas y los horarios del cierre.

Cierre parcial de vías en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada, este domingo se realizarán dos carreras en celebración del 71° aniversario de Bancaribe.

Motivo por el que se llevará a cabo el cierre temporal de vías, iniciando desde este sábado en horas de la noche.

¿Cuáles son las rutas afectadas?

En este sentido, resalta que las vías afectadas corresponden a las rutas de las dos carreras que realizarán el domingo.

La vía de tránsito afectada será la avenida Francisco de Miranda, desde el Centro Empresarial Galipán en el municipio Chacao, hasta el centro comercial Líder en el municipio Sucre, donde se realizará el retorno).

También se verán afectadas las avenida Madrid y la calle Santa Ana.

Horarios

Según la alcaldía de Chacao, el cierre iniciará la noche de este sábado a las 9 de la noche.

Adicionalmente, resalta que se realizarán dos carreras, una de 10 kilómetros que iniciará a las 7 de la mañana y la de 5 kilómetros que tendrá su salida a las 7:30 de la mañana.

