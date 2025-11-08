Riesgo en la mesa para Thanksgiving: las botellas de esta marca de vino pueden astillarse en tus manos

Suscríbete a nuestros canales

Costco retiró cerca de un millón de botellas de su Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco vendidas en varios estados del medio oeste estadounidense. El riesgo detectado en el producto es que las botellas pueden romperse o astillarse espontáneamente, poniendo en peligro a quienes las manipulan.

La alerta afecta a botellas vendidas entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025 en estados como Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin. El producto específico es el artículo con el número de lote 1879870.

Detalles del retiro y recomendaciones

Costco informó a sus clientes que no deben abrir ni devolver las botellas afectadas a las tiendas. En lugar de eso, se recomienda desechar las botellas sin abrir envolviéndolas en una toalla de papel y colocándolas dentro de una bolsa plástica antes de tirarlas a la basura, para minimizar riesgos de cortes por vidrios rotos. La empresa ha aclarado que ofrecerá reembolso completo a quien presente la factura en las tiendas.

Un usuario afectado sobre la experiencia con las botellas de Prosecco Kirkland que se rompen inesperadamente, narró su experiencia:

"El sonido fue un crujido violento, no un suave estallido. Imagínese la presión contenida en una botella de vino espumoso, diseñada para soportar alta presión y que de pronto se rompe sin aviso. En verdad, ésta es una llamada urgente a la acción para cada persona que compró este producto"

Historial del retiro y calidad del producto

Esta no es la primera vez que Kirkland Prosecco enfrenta un retiro del mercado por este motivo. En septiembre pasado se emitió una alerta similar. El Prosecco afectado es un Valdobbiadene DOCG, una denominación que certifica su origen y calidad en Italia, pero que en esta ocasión ha presentado un defecto en el envase, provocando un problema de seguridad para los consumidores.

Este retiro refleja la importancia del control de calidad en productos que, aunque de consumo habitual, pueden implicar riesgos significativos si presentan fallas en su empaque o fabricación. Costco sigue las recomendaciones para proteger a sus clientes y proporcionar soporte durante el proceso de retiro del producto.

