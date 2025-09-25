Boston pone en marcha la vacunación gratuita: encuentra la clínica más cercana

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Boston reafirma su compromiso con la salud de la comunidad al llevar a cabo una serie continua de clínicas de vacunación gratuitas en diferentes lugares de la ciudad.

Esta iniciativa asegura que todos los residentes tengan acceso equitativo a vacunas esenciales, eliminando las barreras económicas y de documentación que pueden dificultar la prevención de enfermedades.

La Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC) invita a todos a asistir sin necesidad de hacer una cita previa.

“La vacunación sigue siendo la estrategia más segura y eficaz para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como la COVID-19 y la gripe. Al organizar clínicas de vacunación gratuitas en todo Boston, garantizamos el acceso a las vacunas para todos los residentes”, declaró la Dra. Bisola Ojikutu, Comisionada de Salud Pública de la Ciudad de Boston .

¿Qué necesitas saber sobre la vacunación gratuita en Boston?

Las clínicas gratuitas ofrecen un amplio espectro de vacunas cruciales para la protección individual y colectiva.

Los residentes pueden recibir las vacunas actualizadas contra la gripe y el COVID-19, además de vacunas rutinarias para niños y adultos, en los sitios designados por toda la ciudad.

La BPHC subraya la importancia de la inmunización, especialmente para proteger a las poblaciones más vulnerables.

Por ello, alienta a todas las personas mayores de seis meses a aplicarse las vacunas de temporada.

También recomienda a los padres de bebés, adultos mayores y personas embarazadas consultar sobre la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

¿Existen requisitos para asistir a la jornada de vacunación gratuita en Boston?

La accesibilidad es un pilar clave de este programa. Los organizadores manejan las clínicas con una política de "sin cita previa", lo que significa que todos los visitantes son bienvenidos.

Aunque el personal pide a los residentes que presenten su tarjeta de seguro médico y una identificación si las tienen, es importante destacar que ni el seguro ni la identificación son requisitos obligatorios para recibir las vacunas.

La Ciudad ofrece estos servicios sin costo alguno para el paciente, asegurando que el estatus migratorio no sea un obstáculo.

Los residentes pueden comunicarse con la Línea de Salud del Alcalde al 617-534-5050 para obtener información gratuita, confidencial y en varios idiomas, o para recibir servicios de referencia.

¿Cuándo estará disponible la vacunación en las clínicas de Boston?

La información detallada sobre las fechas, ubicaciones y tipos de vacunas disponibles en cada clínica se publica y actualiza regularmente en el sitio web oficial de la ciudad.

Asegúrate de consultar el calendario completo en la fuente oficial para planificar su visita.

