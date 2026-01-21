Mercal Bodega Móvil: conozca las paradas y horarios de hoy 21 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El programa Mercal Bodega Móvil continúa su recorrido por diferentes comunidades del país, llevando alimentos a precios accesibles.

Este miércoles se encuentran en varios sectores de Caracas.

En estas jornadas especiales pueden adquirir alimentos de la cesta básica directamente desde la unidad móvil, que se traslada para garantizar el abastecimiento sin necesidad de largas filas en establecimientos fijos.

Podrán encontrar harina, arroz, aceite, pasta, legumbres y otros productos básicos de consumo diario.

¿Dónde está el Mercal Bodega Móvil?

Parroquia Santa Rosalía, en la Final Av. Bogotá, entrada a los sin techos.

Parroquia Altagracia, en la Esq. Doctor Gonzaleza Toro.

Ambas jornadas comienzan a las 10 am.

Estas visitas forman parte de la "Ruta Mercal".

