UFC confirma título interino por Topuria: Gaethje vs. Pimblett y todos los combates para enero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Dana White, CEO de la UFC, aprovechó el halftime del partido de fútbol americano Chiefs vs. Cowboys en CBS para hacer el anuncio oficial, cumpliendo su promesa de iniciar su nuevo y millonario acuerdo de siete años con Paramount ($7.700 millones) con una "gran cartelera numerada".

El título interino y los damnificados

El enfrentamiento entre Gaethje y Pimblett pondrá en juego el título interino de peso ligero, lo que permite que la división se mantenga activa durante la ausencia de 'El Matador'. Es importante destacar que Topuria (17-0) no deja el cinturón vacante, sino que lo cede temporalmente, con la intención de unificar títulos contra el ganador al momento de su regreso.

Gaethje ve cumplido su deseo de pelear solo si hay un cinturón de por medio. Por su parte, el gran perjudicado de esta decisión es Arman Tsarukyan, el actual número uno del ranking, quien deberá esperar su oportunidad titular a pesar de su reciente victoria en UFC Qatar.

El regreso de la 'leona'

La cartelera del UFC 324 no se detiene en el título interino. El combate co-estelar será uno de los más importantes en la historia de las MMA femeninas: Amanda Nunes (23-5) vs. Kayla Harrison (19-1) por el cinturón de peso gallo.

Nunes, considerada la mejor peleadora de todos los tiempos y única doble campeona femenina de la compañía, pondrá fin a su retiro de dos años y medio para intentar recuperar el título que dejó vacante en 2023. Se enfrentará a la doble campeona olímpica de judo, Kayla Harrison, quien conquistó el título de peso gallo en junio de 2025.

Más estrellas y UFC 325

La UFC 324 contará con una gran cantidad de combates de alto impacto, incluyendo:

Sean O'Malley (18-3) vs. Song Yadong (20-8-1) en peso gallo.

Umar Nurmagomedov (19-1) vs. Deiveson Figueiredo (25-5-1) en peso gallo.

Como si fuera poco, White anunció que el UFC 325 se celebrará tan solo siete días después en Sídney, Australia. Este evento estará encabezado por Alexander Volkanovski (27-4), defendiendo su cinturón de peso pluma en una revancha ante Diego Lopes (27-7).

El nuevo acuerdo con Paramount+ pondrá todas las carteleras de UFC a disposición de los suscriptores de la plataforma en Estados Unidos y Latinoamérica, marcando un cambio clave en la estrategia de promoción.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.