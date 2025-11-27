Ilia Topuria detiene su carrera en la UFC: estos son los motivos

Suscríbete a nuestros canales

El bicampeón de la UFC anunció su baja del primer trimestre de 2026, extendiendo su parón desde junio de 2025, cuando conquistó el cinturón ligero ante Charles Oliveira. El luchador explicó que necesita centrarse en su vida personal y en sus hijos, sin especificar la naturaleza exacta de la crisis.

"Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", fue el comunicado de Topuria, una declaración que coincide con meses de intensos rumores sobre su vida sentimental.

La ruptura con Giorgina Uzcategui

Diversos medios confirmaron hace semanas que Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui habían puesto punto y final a su relación de cuatro años, fruto de la cual tienen una hija en común.

La crisis se hizo evidente a principios de octubre, cuando la pareja dejó de seguirse en redes sociales y Giorgina eliminó fotografías de ambos de su perfil, aunque posteriormente restablecieron el follow.

Aunque la ruptura entre el 'Matador' y la empresaria venezolana no ha sido confirmada de forma oficial por el deportista, el entorno más cercano a la pareja confirmó la separación. El mensaje de Topuria sobre enfocarse en sus hijos se interpreta como una confirmación indirecta de que la crisis sentimental es la causa de su parón deportivo.

La UFC creará un título interino

La decisión de Topuria de no retrasar la división llevará a la UFC a crear un cinturón interino en las 155 libras. El campeón retiene su corona "en la sombra", mientras la compañía corona a un campeón temporal.

Se espera que la UFC anuncie en los próximos días un combate para finales de enero en Las Vegas, en UFC 324, con el título interino en juego. La pelea más probable es Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett.

Esta situación dejaría fuera de la pelea por el cinturón interino a Arman Tsarukyan, el contendiente número uno oficial, a menos que la UFC opte por un escenario alternativo como Paddy Pimblett vs. Arman Tsarukyan.

A pesar del título interino y del revuelo mediático, Topuria ha asegurado que informará a la UFC cuando esté listo para su regreso, volviendo para confirmar que retiene su corona indiscutida.

