Hito en las MMA: Cristiano Ronaldo se une a Ilia Topuria

Suscríbete a nuestros canales

WOW FC, consolidada como líder indiscutible en España, ha dado un paso gigantesco en su crecimiento al incorporar a uno de los futbolistas más influyentes del planeta. La llegada de Cristiano Ronaldo marca un antes y un después para la promotora, que ya venía experimentando un aumento explosivo, con un incremento en la asistencia a sus eventos de más del 400% año tras año.

Alianza de referentes

El presidente ejecutivo de WOW FC, Arturo Guillen, calificó la incorporación de CR7 como un "momento histórico".

"CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos... estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global”.

El rol de Ronaldo dentro de WOW será “orgánico y activo” y su influencia global se considera determinante para expandir las MMA y convertirlas en un movimiento cultural mainstream en Europa, LATAM, Oriente Medio y más allá.

Un momento poderoso para el deporte

Cristiano Ronaldo se une como socio al campeón de peso ligero de la UFC y accionista de WOW FC, Ilia Topuria, quien ha sido una pieza clave en el crecimiento exponencial de la promotora.

Topuria celebró la alianza de dos referentes del deporte mundial y destacó la trascendencia del acuerdo:

“Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible”.

Esta alianza histórica se produce en un contexto de fuerte crecimiento para WOW FC, cuyos eventos se distribuyen ya en más de 170 países.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.