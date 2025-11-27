Gerard Piqué da clases magistrales en EEUU: la Kings League llega a Harvard

Suscríbete a nuestros canales

El exfutbolista español Gerard Piqué regresó a la prestigiosa Harvard Business School (HBS) esta semana, pero esta vez lo hizo como empresario exitoso y ponente. Piqué se unió a un selecto grupo de figuras internacionales en el curso Business of Entertainment, Media, and Sports, donde el enfoque central fue el fenómeno de la Kings League.

El proyecto de fútbol 7, que nació en 2022 como un experimento en la plataforma Twitch, ahora está siendo diseccionado por los futuros líderes empresariales del mundo. Piqué expresó su gratitud por el reconocimiento académico: “es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada”.

Claves de un éxito disruptivo

El caso de estudio, diseñado por la profesora Anita Elberse y el investigador David Moreno, busca examinar cómo la Kings League ha logrado atraer a millones de jóvenes globalmente gracias a su enfoque disruptivo.

Durante las sesiones, Piqué desgranó los elementos clave de su éxito comercial, centrándose en cómo reinventar el deporte para las nuevas generaciones. Los temas clave abordados incluyeron el impacto de una estrategia digital nativa y las mecánicas de juego adaptadas a nuevos hábitos de consumo, la importancia de las reglas propias e innovadoras de la liga y, finalmente, el papel crucial de los equipos dirigidos por streamers y creadores de contenido.

Piqué enfatizó la misión fundacional del proyecto: “Nuestro objetivo ha sido reinventar el fútbol para una nueva generación, y estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos conseguido en solo tres años”.

Crecimiento internacional y récords

El crecimiento de la Kings League no se limita a España, sino que ha explotado a nivel internacional. El proyecto cuenta con ediciones en México, Brasil, Francia, Alemania, Italia y la región MENA (Medio Oriente y Norte de África).

Además, la liga ya tiene su versión femenina, la Queens League, y está organizando dos competiciones anuales a nivel mundial: la Kings World Cup Clubs y la Kings World Cup Nations.

El reconocimiento de Harvard llega tras un mes de récords para la Kings League, que reportó más de 2.000 millones de impresiones y 1.300 millones de visualizaciones.

