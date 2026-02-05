Asesinan a joven venezolano y dejan su cuerpo en la calle: desconocidos lo forzaron a salir de su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, de 20 años de edad, fue la víctima de un violento crimen que terminó con su vida. El cuerpo del agredido fue localizado en una vía pública.

De acuerdo con los reportes del incidente, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fiscalía regional de Aysén investigan el lamentable incidente y revelaron que el agredido fue apuñalado en el sector alto de la comuna de Coyhaique.

Hallan el cuerpo del venezolano en la vía pública

El Fiscal José Moris explicó que el venezolano presentaba situación migratoria irregular en ese país; su cuerpo fue encontrado en plena vía pública por un grupo de vecinos, quienes lo trasladaron hasta un recinto asistencial donde finalmente falleció.

Mientras tanto, el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI, Felipe Valdés, explicó que, por medio de las investigaciones, se logró conocer que la víctima estaba en compañía de otras personas en el interior de un domicilio, cuando fueron atacadas repentinamente por otro grupo de hombres, los cuales ingresaron por la fuerza en el domicilio.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con este crimen, y las labores de investigación se mantienen en pleno desarrollo para dar con los responsables y ubicar a todas las personas involucradas en el crimen del venezolano, detalló BioBioChile.

Hallan cadáver en una maleta

En un hecho aislado, un hombre de origen venezolano resultó detenido como presunto responsable del secuestro y asesinato de un joven, cuyos restos se localizaron dentro de una maleta.

De acuerdo con los reportes de los agentes de la Policía Nacional del Perú, el presunto homicida está identificado como Jhosmar Enrique Aguilera Martínez.

Hallaron el cadáver descuartozado dentro de una maleta

Aguilera Martínez está acusado como presunto implicado en el secuestro y asesinato de Julio César Zapaile Huamán. El cadáver de la víctima se encontró descuartizado dentro de una maleta en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según información policial, tras la desaparición de la víctima, los familiares recibieron un mensaje sospechoso desde el celular de Julio César.

En el mensaje, los delincuentes solicitaban una fotografía de su tarjeta de crédito con el pretexto de realizar una supuesta transferencia, hecho que reforzó la hipótesis de un secuestro con fines extorsivos.

