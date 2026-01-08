Volver a la rutina: Consejos para retomar hábitos saludables de manera gradual y efectiva

Suscríbete a nuestros canales

Después de vacaciones o las fiestas navideñas volver a la rutina puede ser abrumador, pero es totalmente necesario cuando el deber llama.

Aunque desees seguir con los días de diversión, paseos con familiares y amigos y durmiendo a altas horas de la noche, no es posible, es tiempo de avanzar y regresar a las labores.

¿No sabes cómo hacerlo? Te compartimos algunos consejos para que puedas retomar tus hábitos saludables de manera gradual y efectiva.

¿Qué hacer para volver a la rutina?

Empieza en plantearte metas realistas y pequeñas, organiza tu tiempo con prioridades claras y reincorpora hábitos saludables como, ejercicios, alimentación equilibrada, sueño, etc.

Esto es esencial, además de ser paciente y amable contigo mismo durante el proceso de adaptación, refiere la Inteligencia Artificial.

¡Ten presente!

1. Recupera la alimentación saludable. Para ello, retoma la cocina en casa. Empieza a planificar tus menús y comprar en torno a eso. Disminuye la comida chatarra y prepara tus propias comidas con ingredientes frescos y saludables. Mantente hidratado durante todo el día.

2. Establece una rutina de sueño. Entrena tu organismo yéndote a dormir y levantándote a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Crea un ambiente propicio para el sueño en tu habitación: oscuro, silencioso y fresco. Incluso puedes poner música de fondo a bajo volumen, y evita el uso de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir.

3. Organiza tu día a día. Establece una agenda con tus tareas y compromisos para tener un mayor control sobre tu tiempo, e identifica las tareas más importantes y enfócate en ellas. Jerarquizar te ayudará a determinar qué cosas pueden esperar un poco más. Además, incorpora momentos de descanso y actividad física a tu rutina diaria. Si estás trabajando en la computadora, por ejemplo, levántate por algunos minutos, camina y despeja la mente; y no dudes en pedir ayuda si te sientes sobrecargado.

