Salud mental en Chicago: servicios gratuitos para familias afectadas por detenciones migratorias

En Chicago, ante el clima de incertidumbre generado por los operativos migratorios a inicios de 2026, se ha consolidado una red de apoyo que prioriza el bienestar emocional de la comunidad inmigrante.

Las autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro han enfatizado que el miedo a la deportación y la separación familiar genera un trauma agudo que requiere atención especializada.

Red de Clínicas de Salud Mental de la Ciudad (CDPH)

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) ofrece servicios de asesoramiento y terapia de corto plazo. Los servicios están disponibles para todos los residentes de Chicago, independientemente de su estatus migratorio, ingresos o seguro médico. Estas clínicas operan bajo políticas de "Ciudad Santuario", lo que significa que no comparten información personal con agencias federales de inmigración. Cuentan con terapeutas que hablan español y entienden el contexto cultural del estrés migratorio. Las direcciones y teléfonos son los siguientes:

Pilsen South Ashland Health Hub: 1713 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60608. Teléfono : (312) 743-7500

(312) 743-7500 Greater Lawn Health Center: 4150 W. 55th St., Chicago, IL 60632. Teléfono: (312) 747-1020

Lawndale Health Center: 1105 S. Western Ave., Chicago, IL 60612. Teléfono: (312) 746-5905

Organizaciones Comunitarias y el "Protocolo de Emergencia"

Diversas ONG han activado programas específicos para lidiar con la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT) derivado de los operativos. Muchos de estos centros ofrecen telemedicina (terapia por videollamada), lo cual es una opción segura para quienes temen salir de casa durante los periodos de mayor actividad de operativos migratorios. Entre ellas:

The Resurrection Project: además de asesoría legal, ofrecen grupos de apoyo emocional y talleres de "Conoce tus derechos" que incluyen una sección de manejo de crisis de ansiedad. La dirección 1805 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60608 y el telefono (312) 666-1323.

Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) : mantienen una línea de ayuda donde se puede solicitar acompañamiento psicológico tras un encuentro con autoridades migratorias.

Alianza Américas: se enfocan en el apoyo a familias transnacionales y el manejo del duelo en casos de separación familiar.

Línea 988 : es la Red Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Si marcas 988 y pides hablar en español, serás conectado con un consejero capacitado. Es gratuita y confidencial. Puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988.

Illinois Call4Calm: una línea de apoyo emocional del estado donde puedes enviar un mensaje de texto con la palabra "HABLAR" al 552020 para recibir una llamada de un consejero. El teléfono es el siguiente: 552020.

Línea de Ayuda a la Familia (ICIRR): Ofrecen referidos para servicios sociales y apoyo en emergencias migratorias en varios idiomas, incluido el español. Teléfono: 1-855-435-7693 (1-855-HELP-MY-FAMILY)

NAMI Chicago (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales): Ofrecen grupos de ayuda en español sin mostrar identificación. Telefono (833) 626-4244

