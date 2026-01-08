Devuélvele el brillo a tu cabello: así debes aplicar el limón para aprovechar su efecto hidratante

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una buena higiene capilar es indispensable para evitar la caspa y la irritación de la capa protectora, lo cual es fundamental para optimizar el funcionamiento de los folículos pilosos que se encargan de acelerar el crecimiento del mismo.

Según la información divulgada por Garnier, el cabello puede perder brillo por el exceso de rayos solares, dado que, debilitan la cutícula y resecan la zona, por ello, es indispensable la hidratación con productos naturales, puesto que, los químicamente invasivos suelen actuar al instante, pero a largo plazo perjudican la hebra.

Por lo tanto, hay quienes acuden al jugo del limón para hidratar el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, al tiempo que su efecto antioxidante también contribuye a fortalecerlo desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo debes aplicar el jugo del limón en el cabello?

Se sugiere que la persona aplique el jugo del limón con el cabello sucio y deje actuar el producto durante cinco minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el proceso antes mencionado puede ser realizado máximo dos veces al mes, a fin de evitar consecuencias negativas por los ácidos que posee el limón.

Cabe destacar, que la alimentación también causa efectos en el cabello, por ende, se recomienda que la persona establezca una dieta baja en grasas y mínimo ingiera cinco vasos de agua al día.

En conclusión, para mantener el cabello en buen estado lo más idóneo es implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

