Conoce cuál es el jugo natural rico en vitaminas que debes ingerir a diario para lucir una piel libre de arrugas

La pérdida de colágeno es una de las causas más comunes por la cual cambia radicalmente la textura de la piel, ya que, se estira y aparecen las arrugas, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar un amplio abanico de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la doctora Mercedes Silvestre, durante el envejecimiento es común que la persona tenga arrugas.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado estético ofrece múltiples tratamientos para prevenir la presencia de arrugas en la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del jugo de naranja, rico en vitaminas, antioxidantes y propiedades antinflamatorias que evitan daños en la piel, según la referida especialista.

¿Cómo debes ingerirlo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos de jugo de naranja sin azúcar en ayuna, el cual no solo ayudará a mejorar la piel, también activa correctamente todos los sistemas del organismo.

Cabe destacar, que si las arrugas aparecen lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la presencia de arrugas en la piel la persona debe establecer una rutina de autocuidado con productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

