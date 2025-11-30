Cuida tu piel: empresa francesa experta en belleza devela la forma correcta de limpiar tus brochas de maquillaje

Suscríbete a nuestros canales

Las brochas de maquillaje son un instrumento indispensable para aplicarlo si deseamos un resultado optimo. Pero, así como son importantes usarlas para aplicar el maquillaje, también es importante mantenerlas limpias.

La limpieza de las brochas es algo sine qua non para mantenerlas en buen estado, y aún más importante, para cuidar nuestra piel. Tenerlas sucias es sinónimo de transmisión de bacterias, lo que podría causar grandes problemas de salud.

Foto: Freepik

Normas básicas de limpieza

A la hora de limpiar los instrumentos de belleza, se deben realizar de la manera adecuada para no dañarlos. En este caso de las brochas, su limpieza deber ser en dirección al pelo. Es esta forma no se dañarán abriendo el pelo. Esto sin importar si son brochas de pelo natural o sintético. Además, que la madera del mango se podría pudrir.

Para lograr esto deberás dejar que el agua corriente corra en ese sentido, desde la base a la punta de la hebra. Ten en cuenta que en este paso no es recomendable mojar el mango. Esto podría dañarlo rápidamente. Así que procura mojarlo lo menos posible.

Si lo deseas, puede, aparte del agua, agrega un poco de jabón neutro líquido suave. De esta forma la limpieza será completa.

Una vez limpias, el secado es el segundo punto más importante. Dejar una brocha húmeda dañará el instrumento por completo. Esto sin contar que tus productos de maquillaje en polvo también absorberán la humedad, dañándolos inmediatamente.

Dependiendo de la densidad del pelo, el secado de tus brochas podría variar. Si es poco pelo podría tardar un día en secarse por completo, mientras que, si la densidad es mucha, podría tardar hasta dos días. Lo recomendable es que tengas otro set de brochas con las que puedas maquillarte mientras estas se secan.

Si por el contrario no cuentas con brochas de repuesto y no puedes esperar por estar apurada, puedes recurrir a otros trucos. Para estos casos existen mantas eléctricas específicas para este tipo de secado de tus brochas. Para secaras en estos artefactos deberás colocarlas en posición horizontal para que el agua no penetre en el mango.

Aceites

Si lo que deseas el limpiar tus herramientas de maquillajes de productos grasos, lo ideal es atacarlo con otro aceite: el de oliva.

Este ingrediente es un desmaquillante natural muy efectivo. Lávalas usando este ingrediente para contrarrestar la grasa de los productos de maquillaje. Una vez listo, podrás limpiar las fibras con el jabón neutro regular con el que limpias tus brochas de productos en polvo.

