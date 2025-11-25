Entérate cómo el yogur favorece la piel: experta explica cómo utilizarlo de forma eficiente en tu cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

¿Alguna vez pensaste incluir el yogur en la rutina y cuidado de la piel? Aunque no es tan común, esta es una práctica que tiene sus seguidores, pues resulta un estupendo ingrediente para elaborar mascarillas faciales.

¿La razón? Este producto contiene ácido láctico el cual actúa como exfoliante suave, mejora la luminosidad y textura de la piel, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo actúa el yogur sobre la piel?

En primer lugar, resulta un excelente exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas de la piel; y, en segundo lugar, es hidratante y antiinflamatorio, por lo que no solo aporta suavidad y luminosidad a la dermis, sino que también, calma la irritación, aclara las ojeras, reduce los brotes de acné y combate las líneas de expresión.

De hecho, la experta en cosmética y aromaterapia Carmen Roldán, señala que “un yogur natural puede hacer más por tu piel que muchos productos de farmacia”,

Habla la experta

Según comparte Cuerpo Mente “el yogur es un alimento lleno de vida que puede equilibrar la piel y devolverle su luminosidad natural sin recurrir a fórmulas complicadas”.

Incluso, la experta señala que el yogur es mucho más que un ingrediente de cocina: es un auténtico alimento para la piel.

Por otra parte, este es un alimento probiótico que resulta beneficioso para el microbioma del intestino y en vista de que la piel también tiene un microbioma, un conjunto de hongos, virus y bacterias que cumplen funciones esenciales, como reforzar la barrera cutánea, mantener el equilibrio del pH y proteger frente a microorganismos dañinos, una vez se aplica sobre la piel, no se modifica directamente el microbioma, pero ayuda a mantenerlo en equilibrio.

“Su pH ligeramente ácido contribuye a crear un entorno favorable para las bacterias beneficiosas y ayuda a reforzar la barrera natural. Además, su acción hidratante y calmante es clave para conservar este equilibrio necesario para que la piel se mantenga estable y sana”.

En tal sentido, la experta recomienda aplicar mascarillas, las cuales son especialmente beneficiosas en pieles normales, mixtas, secas y sensibles, porque las suaviza, hidrata y calma; mientras que, en pieles reactivas o secas, aporta alivio y frescor. No obstante, las pieles grasas o con acné deben tratarse con cuidado y evitar que las mascarillas de yogur permanezcan mucho tiempo expuestas en la piel, porque podrían obstruir los poros.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube