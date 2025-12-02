Puppy eyeliner: esteticistas de famosos explican qué es y por qué está en tendencia

Suscríbete a nuestros canales

La mirada es uno de los rasgos más expresivos de nuestro rostro, y con un simple delineado de ojos podemos transformar por completo cómo nos perciben. Con el maquillaje adecuado, es posible suavizar los rasgos, agrandar la mirada o darle un aire más natural.

En ese sentido, una de las técnicas más populares en redes sociales y entre maquilladoras profesionales es el denominado puppy eyeliner. Esta propuesta destaca por buscar una mirada tierna, gentil y relajada, perfecta para el día a día o para quienes quieren potenciar su belleza sin exagerar.

Foto: cosmopolitan.com

Puppy eyeliner

El “puppy eyeliner” es una forma de delinear los ojos que se aleja del clásico “cat-eye” ascendente. En lugar de levantar el rabillo hacia la sien, este estilo traza una línea que sigue la forma natural del ojo y desciende ligeramente hacia la esquina externa. El resultado es un delineado más delicado, dulce e inocente, inspirado en la suavidad de la mirada de un cachorro.

Lejos de dramatizar la mirada, este tipo de delineado pretende redondearla y abrirla de forma horizontal. Muchas maquilladoras lo describen como un “look suave”, ideal para maquillajes cotidianos o estilos minimalistas, ya que ofrece un aire natural y romántico.

El puppy eyeliner logra agrandar visualmente el ojo, dar una impresión de frescura al rostro y suavizar los rasgos. No busca alargar o levantar, sino acompañar la forma natural del párpado, ofreciendo una mirada más relajada y amable.

¿Cómo lograrlo?

La técnica es bastante sencilla: se dibuja una línea fina desde el lagrimal hasta el extremo del ojo, y en lugar de levantar el trazo, se acompaña su caída natural hacia abajo. Luego, se puede difuminar suavemente para evitar un acabado rígido.

Por último, este delineado funciona especialmente bien en ciertos tipos de ojos: los ojos grandes, almendrados o ligeramente caídos se benefician especialmente, ya que el trazo redondeado enfatiza su forma y añade dulzura.

También es adecuado para párpados móviles amplios o rasgos faciales suaves. Sin embargo, puede no ser la opción ideal si tienes ojos muy pequeños o muy juntos, ya que podría acentuar una apariencia caída o desproporcionada.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube