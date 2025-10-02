"Escenas de la vida conyugal": la comedia romántica extiende su temporada en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La aclamada puesta en escena de "Escenas de la vida conyugal", producida por el Grupo Actoral 80, consolida su éxito en Venezuela. Tras una racha de funciones agotadas, la obra extiende su temporada por cinco semanas adicionales, desde el viernes 3 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

La obra original de Ingmar Bergman —que en su momento "cambió para siempre el concepto del matrimonio y paralizó a Suecia" — encuentra un eco vibrante en el público venezolano, demostrando la vigencia universal de su tema central.

"Escenas de la vida conyugal" presenta a Juan y Mariana (interpretados por Iván Tamayo y Nohely Arteaga), una pareja que relata al público los episodios clave de su matrimonio y la singular relación que mantienen incluso después del divorcio. La narrativa se desarrolla en un ámbito atemporal, donde los personajes alternan roles, rompen la cuarta pared y convierten al público en cómplice de su historia.

Para el director Héctor Manrique, materializar esta obra en Venezuela era un anhelo personal. "Es una historia de la que nadie se puede salvar, a todos nos toca", afirma Manrique. "Es una pieza de una sencillez y una universalidad asombrosa, potente, inteligente y conmovedora; que te habla con una cotidianidad y una sabiduría... que no juzga a los personajes, más bien los comprende y los justifica a ambos".

La dirección, producción, musicalización y espacio escénico están a cargo de Héctor Manrique, con un equipo creativo que incluye vestuario de Eva Ivanyi, asistencia de dirección de Sergio Malpica e iluminación de José Jiménez, entre otros talentos.

Las entradas para esta extensión de temporada ya están a la venta con un precio de 15 dólares o su equivalente en moneda nacional. Los interesados pueden adquirirlas directamente en la taquilla del Teatro Trasnocho, ubicado en el sótano del Centro Comercial Paseo Las Mercedes. También están disponibles en la plataforma digital Ticketmundo, visitando www.ticketmundo.com.ve.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube