Los Inquietos del Vallenato y Magic Juan lanzan colaboración

Los Inquietos del Vallenato no solo celebran tres décadas de trayectoria, sino que redefinen su legado con un lanzamiento “explosivo”. La legendaria agrupación vallenata estrenó el sencillo, "Se fue la tristeza", una colaboración inesperada junto al dominicano Magic Juan.

El tema, que promete ser un éxito viral, está disponible en todas las plataformas digitales desde el 26 de septiembre de 2025.

Del vallenato romántico al merengue house

Con “Se fue la Tristeza”, Los Inquietos demuestran su capacidad camaleónica. La banda colombiana dio un giro audaz al aventurarse en el merengue house, un sonido bailable y contagioso que fusiona lo mejor del Caribe y el flow urbano.

Esta propuesta no solo busca conectar con nuevas generaciones, sino también mostrar una faceta diferente de la banda sin traicionar la calidad musical que los ha caracterizado.

La nueva sonoridad del sencillo fue enriquecida por un equipo de producción internacional. La dirección musical corrió a cargo del dominicano Moisés Sánchez, el colombiano Sebastián Velásquez y el propio Magic Juan.

“Queríamos celebrar estos 30 años de carrera con algo que rompiera esquemas y que nos permitiera mostrar otra faceta de nuestra música. La colaboración con Magic Juan fue perfecta para eso: él trae ese flow urbano y caribeño que encajó increíblemente con la propuesta”, afirmaron voceros de la agrupación.

Una celebración con flow global

El tema celebra la superación emocional y la alegría. Sirve como la banda sonora para el aniversario de una carrera llena de éxitos, romance, y, ahora, una evolución que los lleva directamente a la pista de baile.

