En video: el emotivo reencuentro entre Jalymar Salomón y su maestra de danza

La artista Jaly vivió un emotivo reencuentro con su profesora de danza Marjorie Flores después de aproximadamente 16 años. El encuentro, documentado a través de sus redes sociales, mostró a la artista agradeciendo a quien fuera su instructora durante su adolescencia.

En la publicación, Jaly apareció junto a Flores y dos compañeras de esa etapa, Milabrown86 y Joselyne Salomón, a quienes describió como "cómplices" para hacer posible este reencuentro.

El reconocimiento a una formación que perdura

Jaly dedicó un sentido mensaje a su profesora, destacando cómo la formación recibida durante sus años de adolescencia trascendió el ámbito dancístico para convertirse en parte fundamental de su carácter.

"Ahora entiendo que todo era justo y necesario", expresó la artista, refiriéndose a las enseñanzas, regaños, palabras, miradas y secuencias de pasos que recibió de Flores. Reconoció específicamente que su disciplina, sentido de responsabilidad y parte de su fortaleza son cualidades que se desarrollaron bajo la guía de su profesora.

Un legado que perdura en el tiempo

El mensaje de Jaly resalta cómo los valores inculcados durante su formación artística juvenil la han acompañado a lo largo de su vida y carrera. La artista utilizó el hashtag #reencuentrodealma, sugiriendo que este encuentro tuvo un significado profundo y espiritual para ella.

La publicación, que muestra a las cuatro mujeres reunidas después de más de una década y media, refleja la importancia de las relaciones que se forman en los espacios de aprendizaje artístico y cómo estas pueden mantenerse a través del tiempo.

Contexto del encuentro

El reencuentro se produjo en un ambiente de calidez y nostalgia, donde Jaly pudo expresar personalmente su agradecimiento a quien contribuyó significativamente en su formación no solo como artista, sino como persona.

Las imágenes compartidas en redes sociales capturan momentos de abrazos y sonrisas entre las participantes, evidenciando la emoción del reencuentro después de tantos años de distancia.



