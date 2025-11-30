¿Por qué terminaron? La divaza revela que ocurrió con su ex pareja

Suscríbete a nuestros canales

En un relato cargado de emotividad, La Divaza reveló las circunstancias que llevaron al fin de su relación sentimental de un año. La ruptura, según confesó el influencer durante una transmisión en vivo, se debió fundamentalmente al rechazo de su expareja hacia su personaje público. "Ahora él me dice que él me tiene que terminar porque él no nos ve futuro, porque él no le gusta que yo sea La Divaza, que él no le gusta lo que La Divaza representa", expresó con visible dolor.

El punto de quiebre surgió cuando su expareja, descrito como "una persona seria" y "estructurada", manifestó abiertamente su incomodidad con la esencia misma del personaje que le ha dado fama y éxito en redes sociales. Esta confesión generó en La Divaza una profunda contradicción: "Cómo me va a decir eso, que es que no le gusta lo que representa, que él quiere a alguien más estándar, o sea, después de un año saliendo que me diga eso".

Los Motivos: Entre la Incomprensión y el Duelo

La explicación de la ruptura revela un conflicto entre dos mundos aparentemente opuestos. Según el testimonio de La Divaza, su expareja argumentó que:

No visualizaba un futuro juntos debido a la naturaleza de su trabajo como creador de contenido

Sentía tensión al integrarla con su familia , dificultando su aceptación en el círculo familiar más cercano

Necesitaba "alguien más estándar" que se ajustara mejor a su estilo de vida estructurado

Rechazaba específicamente su personaje público, aunque según La Divaza, "él sabía quién era yo, qué hago yo, todo, él sabe quién soy yo"

La situación se complicó por el timing de la ruptura, ocurrida en diciembre, mes que La Divaza asociaba con "estar con la persona que uno quiere" y que revivió un trauma previo de otra ruptura ocurrida el 31 de diciembre.

La Doble Vida: Una Relación en Secreto

Durante el año que duró la relación, La Divaza mantuvo un perfil bajo respecto a su vida sentimental, decision que respetó porque su expareja "es una persona que no le gusta nada de las redes sociales". Esta discreción explica por qué sus seguidores desconocían por completo esta relación hasta la reciente confesión.

El conflicto se intensificó por la proximidad física: "el mamagüevo vive en el mismo edificio mío", confesó La Divaza, lo que ha convertido su espacio personal en un recordatorio constante de la relación fallida: "odio donde vivo, me siento mal... veo su auto, que o sea, yo salgo y entro, entonces tengo que ver el carro".

El Impacto: Consecuencias Personales y Profesionales

La ruptura ha tenido un efecto significativo tanto en su estado emocional como en su trabajo. La Divaza admitió que esta situación explica por qué "no he estado como tan activo en redes", limitándose a publicar "lo que sé que tengo que subir".

El golpe es particularmente doloroso porque esta persona fue su principal apoyo durante el fallecimiento de su madre: "cuando se murió mi mamá, yo estaba con él, él me ayudó... y fue mi pilar". Esta pérdida representa lo que describe como un "doble duelo", sumando la reciente pérdida familiar al colapso de su relación sentimental.

Las Secuelas: Vulnerabilidad y Búsqueda de Aceptación

En sus momentos más crudos de honestidad, La Divaza expresó temores profundos sobre su futuro romántico: "ningún hombre serio me va a querer, porque entonces yo soy una loca... nunca voy a tener un hombre serio en la vida".

Sin embargo, también mostró destellos de lucidez al reconocer que "está bien no querer al paquete completo", parafraseando lo que su expareja le dijo al justificar la ruptura. Esta aceptación, aunque dolorosa, marca el comienzo de su proceso de sanación y la reinvención de su vida sentimental después de lo que describió como "el amor de mi vida".

