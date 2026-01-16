Teñir las canas con métodos naturales: alternativas para matizar los cabellos blancos de forma semi-permanente

Suscríbete a nuestros canales

El cabello blanco es el resultado de la pérdida de su pigmento natural debido al envejecimiento, genética, estés, e incluso a deficiencias nutricionales.

Para muchas personas las canas son antiestéticas, sobre todo, cuando son muy pronunciadas, por lo que intentan oscurecerlas con infinidad de productos tanto químicos como naturales.

Si eres de las que prefiere optar por lo natural porque resulta menos perjudicial para el pelo y la salud en general, tienes varias opciones a disposición.

¿Cómo matizar el cabello blanco?

Los tratamientos profesionales ofrecen soluciones personalizadas y de alta calidad. Los expertos pueden aplicar técnicas avanzadas, como baños de color, o técnicas de iluminación, como las balayage, con el objeto de lograr un efecto de transición suave entre el color natural y las canas.

Según comparten en el blog de Farmatodo también se puede recurrir a champús y acondicionadores específicos para cabellos grises o blancos, los cuales están diseñados para neutralizar tonos no deseados, como los reflejos amarillos.

Ellos también sugieren el uso de tintes permanentes, semipermanentes o temporales, los cuales proporcionan una cobertura efectiva de las canas.

No obstante, si buscas opciones más naturales, también existe variedad y según refiere la Inteligencia Artificial se puede usar infusiones concentradas de café, té negro, salvia o manzanilla, por ejemplo.

Al natural

También puedes teñir las canas o matizarlas de forma semi-permanente con:

1. Henna. Se trata de un polvo natural que se obtiene de una planta llamada Lawsonia inermis. Una de las opciones más populares para teñir las canas porque ofrece una amplia gama de colores, desde castaño claro hasta rojo intenso. Esta opción a diferencia de los tintes químicos, no cambia el color del cabello de forma drástica, sino que proporciona reflejos y se logra progresivamente. Además, es semipermanente y suele durar varias semanas en el cabello.

2. Café. Es un ingrediente natural que oscurece el cabello y cubre las canas. Para utilizarlo, prepara una taza de café fuerte y luego, aplica sobre el pelo húmedo y deja actuar durante 30 minutos. Finalmente, enjuaga con agua tibia. La cafeína es muy beneficiosa para el cabello. Reduce la caída capilar, previene la caspa, desintoxica el cuero cabelludo, entre otros.

3. Té negro. Aunque el efecto es temporal y se extiende hasta el próximo lavado. El té negro contiene pigmentos oscuros llamados teaflavinas y terubiginas que dan un toque temporal de color. realiza una mezcla de té negro y esparce sobre la cabellera. Deja actuar durante 30 minutos. Para terminar, enjuaga con agua tibia.

4. Manzanilla. Es uno de los ingredientes naturales más utilizados para este fin porque ofrece hidratación y vitalidad al cabello. Es ideal para lograr que se vea con una especie de reflejos naturales. Para utilizarla, pon a hervir agua y añade la manzanilla. Sumerge tu pelo y permite que actúe por 40 minutos. Retira con agua.

5. Jengibre. Esta planta ayuda a matizar la cabellera sin pigmentación y hacer menos evidente la presencia de canas. Para utilizarlo, necesitarás jengibre rallado y dos tazas con agua. Pon el agua en una olla, agrega el jengibre y deja hervir unos 15 minutos. Después cuélalo y lleva a la nevera. Usa como mascarilla capilar una vez a la semana.

