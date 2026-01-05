Chepa Candela: Julia Morley soltó la lengua

Suscríbete a nuestros canales

Lady Di Mosquera

¡¡Jelouuu darlings!!...y, como todos los días (Truene, llueve o relampaguee) aquí me tienen, ¡como un clavel!, para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes, tramoyas, y tretas de la movida farandulera de aquí, de allá y un poco más allaíta…¿Seguimos?...!!Siii¡¡...¿Paramos?...¡¡Nooo¡¡….Entonces, arranco con el “parling” para batirles que desde el pasado viernes, LADY DI MOSQUERA se encuentra instalada en Colombia, específicamente en los predios de Manizales donde este sábado 10 de enero se llevará a cabo el Reinado Internacional del Café 2026, el cual, según mis fuentes misséricas del “vecino país” tiene bastante chance de encasquetarse la corona que el año pasado ganó la brasileña Cristiane Stipp Schavetock…¡Síii, señores!...La susodicha, se fue el 1ro de enero, sin mucho bombo y platillo a aquellos lares…y sin embargo, a su llegada, los medios internacionales que cubren las ferias de Manizales (La más grande toda Latinoamérica, para que lo sepan si no lo saben) le pusieron el ojo enseguida, destacando su presencia de entre las 20 candidatas de distintos países que participan en la edición número 54 del mencionado “templete”, donde Venezuela lleva ya cinco coronadas ganadas…¡en Buena lid!...¿Logrará Lady Di Mosquera traerse la sexta?...¡Amanecerá y veremos!...

Julia Morley

Yyy siguiendo con el parling missérico, les cuento que esta misma semana o comienzos de la otra, “La chiva que más me…” en la organización Miss Mundo, y quien no es otra que la señora JULIA MORLEY, ique, (O sea, “ver para creer”) anunciará ¡pooorrr fiiin! La fecha oficial de la elección de Miss Mundo 2026, que podría realizarse en los lares de Tailandia o La India, durante la primera quincena del mes de mayo, aunque, vuelvo y repito, el día exacto se conocerá cuando la susodicha abra su pico ante los medios a los que mantiene esperando desde el año pasado, pues no ha querido soltar prenda sore nada que tenga que ver con la nueva edición de su “templete”, pues siempre anda en una de misterio y guabineo y las veces que la han abordado al respecto, se hace la “Wilimay”… Bueno, parece que ya decidió despejar la gran incógnita, pues, según informaciones procedentes de Londres, donde está ubicada la sede del concurso de marras, será dentro de unos días cuando la señora Julia Morley, suelte la lengua y diga: ¡”Anoten ahí, que este es el día”!...

J Balvin

Yyy sumergiéndome en “honduras musicales”, les cuento que tal como rodó en las redes, fue el pasado 1ro de enero cuando, definitivamente, J BALVIN y Residente “fumaron la pipa de la paz”…y de tal reconciliación da fe una gran foto donde ambos dos aparecen “de chupa y déjame el cabo” en el esperado testimonio gráfico para que no haya ninguna duda de que la “tirria” entre ellos ¡se acabó!…y ahora todo es paz y amor…¿Cuánto tiempo durará eso?...Porque si el reguetonero colombiano es “más atravesado que el día miércoles”, el compositor y rapero puertorriqueño ¡agarra candela rápido!...Como quiera que sea, los dos artistas han vuelto a ser panas, acabando con una Guerra que comenzó en 2021 cuando J Blavin criticó abiertamente a los premios Latin Grammy, acusando de no valorar el verdadero talento…y Residente le respondió dándole ¡hasta con el tobo!…desde entonces donde se veían los pies, querían verse las cabezas…Chao….

