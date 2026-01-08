Chepa Candela: Canal I está guindando y no es uva

Suscríbete a nuestros canales

Anuel AA

¡Jelouuu mi “pipol biutifull”!...Y una vez más, ¡Heme aquí! lista para darme sabrosooo con este cotilleo que los conecta “face to face” con todo lo que pasa, sucede y acontece en este “mundillo farandulero”, donde el chisme siempre está ¡a la orden del “day”!...y como eso es lo que están esperando, “Como caimán en boca de caño”, ¡corro rauda! a contarles que el mismo ANUEL AA se encargó de taparle el hocico a sus detractores y echó por tierra los “rum-runes” de un nuevo fracaso sentimental, al mostrarse en las redes sociales de lo más “japi” con su “costilla”, la venezolana Laury Saavedra, junto a quien celebró el primer “cumple” del retoñito que les nació en enero del año pasado…y el cual ha venido a reforzar a relación de ambos dos, la que muchos daban por destruida, a raíz de la bola que rodó a finales del 2025 cuando las lenguas agoreras aseguraron que la pareja se había separado…y que lo que había entre ellos se había ido por un despeñadero…Bueno, nada más más lejos de la realidad, pues el reguetonero puertorriqueño, que parece haber sentado cabeza en materia amorosa (¡Mijo, ya era hora!) y la susodicha están ¡más unido que nunca!, felices como lombrices, con su pequeña hija, bautizada con el nombre de Emma Luna Ghazmey, la cuarta “cría” del cantante, (Las tres anteriores las tuvo con otras parejas) quien sepultó para siempre a Yailin la más viral, a la que también le montó una barriga…¡y después le dejó el pelero!....

Lady Di Mosquera

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que desde el “vecino país” llegan reportes de la destacada participación que ha tenido la venezolana LADY DI MOSQUERA durante las previas (Sobre todo la del desfile en traje de baño) del Reinado Internacional del Café 2026, cuya noche final se llevará a cabo este sábado 10 de enero en el Teatro de Los Fundadores, ubicado en la ciudad de Manizales, donde se celebra este “templete” de belleza, en el marco de la feria más famosa de Colombia y la más grande de Latinoamérica…¡Síii, señores!...La reina criolla, que compite con 20 representantes de otros países, en la edición número 54 de dicho certamen, se ha metido a un gentío en un bolsillo, incluyendo a los medios que cubren dicho evento, convirtiéndose en la gran favorita a encasquetase la corona que Venezuela ha ganado seis veces…así que no se asombren si Lady Di Mosquera, que obviamente ha puesto en práctica todo lo que aprendió en el concurso By Osmel, en el cual fue candidata, recibe la gran tiara de manos de la brasileña Cristiane Stipp Schavetock, que dio caída en la edición del año pasado…

Canal I

Yyy desde los pasillos de CANAL I me llega la señal de que el proyecto de convertir ese “cementerio” ¡Ay, perdón! dicha televisora en netamente deportiva, quedó en puro bla, bla, bla, pues la junta Interventora que, desde hace meses, viene operando, determinó que hasta que no termine su labor de “limpieza” en la programación, y determinen cuál será el rumbo definitivo de algunos espacios, a los que le tiene la lupa puesta, no podrán cambiar la línea editorial, ni darle un giro tan drástico a la planta, ya que al dar ese golpe de timón, tendrá que deshacer la nómina actual y armar una nueva con verdaderos expertos en la materia, contratar asesores y talento reconocido, pues de lo contrario, será “peor el remedio que la enfermedad”, mientras que el panorama en Canal I no pinta nada bien…y, a pesar de que sus interventores ya llevan casi un año trabajando, todavía no se le ve el queso a tostada…Lo único que han hecho es “mover la mata”…y “rumrum” de que este año pasará a ser deportivo, más bien parece un cuento de camino…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube