Chepa Candela: Elvis Crespo pasó la página y se entregó al amor

Marjorie De Sousa

¡¡Jelouuu!!…Yyy como siempre acá me encuentro lista para ponerlos “al day” de todo lo que pasa, sucede y acontece en el mundillo farandulero de este país y zonas circunvecinas, donde el que menos puja ¡puja un pizarrón!...Yyy entrando de una vez en materia (Porque eso de perder el tiempo, sí que no es conmigo) enseguida paso a batirles que tal como se regó a finales del recién finalizado año, cuando se aseguró que MARJORIE DE SOUSA se había comprometido en matrimonio con el empresario mexicano Vicente Uribe, este miércoles, bien tempranito en la “matina”, recibí un “wuasá” de una de mis más acuciosas fuentes del “País de los manitos” en el que, además de confirmarme el compromiso de la susodicha, me contó (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) que ya la pareja está buscando la fecha para darse el “Síii quiero” (¡Lero, lero, lero…cues rescues cues!) y convertirse en marido y mujer ¡como lo manda la ley!, sellando, así, una relación amorosa que ya lleva 5 años que empezó y que hasta ahora ha marchado sobre ruedas…”Ya empezaron a preparar todo para la gran boda que se realizará a finales de mayo o comienzos de junio pues la güera (Entiéndase: Catira) quiere organizar todo con bastante tiempo para no estar corriendo a última hora”, soltó mi repetidora azteca, que le ha seguido los pasos a este noviazgo que se hizo "público y notorio" en 202, después de que Marjorie de Sousa se sacudiera al Julián Gil…

Elvis Crespo

Yyy como mis “repetidoras internacionales”, han estado de lo más activas desde que arrancó el “Niu yiar”, desde “La Isla del Encanto”, dicen: ¡jeloouuu!, para confirmarme también que el ELVIS CRESPO ratificó los “run-runes” de su nuevo romance a los fablistanes puertorriqueños, a los que precisó que con esta relación le echó tierra, definitivamente, a la mala experiencia conyugal que tuvo con la venezolana María Andreina Abrahamz (Hermana de Hilda Abrahamz y Miss Vargas 2002), con quien se casó en Portugal a finales del 2024 y cuyo matrimonio no duró ni un año…Bueno, el susodicho ¡volvió a enamorarse!... y en esta oportunidad le puso el ojo (¿Y la bala también?) a una dominicana que vive en “Los Niuyores”, a quien conoció hace tres meses…y luego de largos cotorreos telefónicos, comenzaron a salir…y ahora andan ¡“de chupa y déjame el cabo”!…Tal como se les vio de lo más acaramelados después de un concierto del susodicho en Puerto Rico, desde donde se “disparó” la noticia del hoy cacareado romance que el mismo Elvis Crespo acaba de confirmar…¿Cuánto tiempo durará este nuevo empate del famoso cantante?...Por ahora dicen que se lo está tomando “Despacito…suavecito”…

Portada´s

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que los aires de cambio en “PORTADA´S” que empezaron a soplar desde meses atrás, se arreciaron esta semana, pues aunque en Venevisión aún no se han reintegrado totalmente a sus labores (Por razones de sobra) vuelve a comentarse que el Vicepresidente de Variedades, que no es otro que el Wladimir Pérez le tiene el ojo puesto para una restructuración de raíz que afectará al “tren delantero”, el cual buscará reducir a su más mínima expresión poque ese gentío en cámara ni suma, ni resta…y con dos o tres animadores basta, pues “para lo que hay que ver con un solo ojo basta”…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, en el programa matutino de Venevisión, que necesita un “brochazo” ¡con la urgencia del caso! Podría haber un “sacudón de mata” durante el primer trimestre de este año…¿y quienes caerán el mismo?...¡Sabrá Pepe!…

