¿Por qué están prohibidas las luces LED en tu vehículo?: INTT explica las consecuencias

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ha ratificado la prohibición del uso de dispositivos de iluminación no convencionales en todo el territorio nacional.

Bajo una premisa de seguridad vial, el ente regulador advirtió que la instalación de barras LED y focos auxiliares adicionales en vehículos particulares es una infracción que acarrea severas sanciones.

La medida responde al alarmante incremento de siniestros viales vinculados a la pérdida de visibilidad de los conductores en las carreteras del país.

La razón

La razón técnica detrás de esta restricción radica en la intensidad lumínica y el mal enfoque de estos dispositivos.

Según expertos del INTT, la luz emitida por las barras LED adicionales genera un fenómeno de fototoxicidad y deslumbramiento que impacta directamente en la retina de quienes transitan en sentido contrario.

Pérdida de reacción: Un conductor encandilado puede tardar hasta 5 segundos en recuperar su visión plena, tiempo suficiente para sufrir una colisión a alta velocidad.

Contaminación lumínica: A diferencia de los faros de fábrica, estas barras no cuentan con un sistema de proyección dirigido, lo que dispersa la luz de forma errática hacia el parabrisas de otros vehículos.

Riesgo de accidentes: El exceso de iluminación artificial altera la percepción de profundidad y distancia en las vías nocturnas.

La prohibición se ampara en la Ley de Transporte Terrestre, la cual prohíbe cualquier modificación de los sistemas de iluminación originales que no haya sido homologada por el fabricante.

En este sentido, las autoridades han iniciado un despliegue de fiscalización en los principales peajes y arterias viales del país.

De acuerdo el INTT, el 14% de conductores mayores de 65 años evitan manejar de noche por el alumbramiento de barras con Luces LED.

Según las investigaciones, el 89% de los conductores afectados, consideran que los faros actuales son excesivamentes brillantes.

