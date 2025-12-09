Ola polar congela Nueva York: el frío ártico impone su semana más gélida y los pronósticos alarman

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York está bajo la influencia de un fuerte frente frío ártico, convirtiéndose en el epicentro de la ola polar más intensa que ha afectado al centro y este de Estados Unidos.

Según los pronósticos del clima, esta será, sin duda, la semana más fría que La Gran Manzana haya vivido en esta temporada invernal, lo que ha llevado a activar alertas oficiales y a hacer un llamado a la precaución entre sus habitantes.

De acuerdo con informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y las proyecciones de expertos como AccuWeather, una poderosa masa de aire que proviene de la Bahía de Hudson se dirige hacia el noreste, causando un descenso drástico en las temperaturas desde el pasado fin de semana.

Los meteorólogos han advertido sobre un cambio climático radical debido a la llegada de este aire polar.

Pronóstico para esta semana en Nueva York: ráfagas gélidas y sensaciones térmicas peligrosas

Las temperaturas están bajando a niveles muy por debajo de lo que normalmente vemos en diciembre.

Los expertos advierten que, a mitad de semana, la temperatura real en la ciudad podría llegar a ser de 12°C (alrededor de 10°F), una cifra alarmante que podría acercarse a récords históricos.

El mayor riesgo radica en la sensación térmica

Con ráfagas de viento que se espera alcancen hasta 48km/h, la sensación térmica para los neoyorquinos podría caer a unos escalofriantes 28.8°C (-20°F), según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica).

Esta combinación de frío intenso y viento aumenta considerablemente el riesgo de hipotermia si se está expuesto durante mucho tiempo.

¿Cuáles son las medidas preventivas que han activado las autoridades en medio del frío extremo de Nueva York?

Las autoridades de la ciudad actuaron de inmediato ante la emergencia climática. La administración municipal lanzó avisos pidiendo a la población que tome precauciones extremas.

Se recomendó a los conductores que tengan especial cuidado en las carreteras debido a la posibilidad de hielo y nieve, y se advirtió sobre posibles retrasos y cancelaciones en aeropuertos como JFK y LaGuardia, instando a los viajeros a revisar constantemente el estado de sus vuelos.

Además, muchos distritos escolares podrían implementar retrasos o cierres, dependiendo de la severidad del frío y la acumulación de nieve.

Los residentes deben asegurarse de que sus sistemas de calefacción estén funcionando correctamente y limitar las actividades al aire libre al mínimo necesario, vistiéndose con capas adecuadas para protegerse del frío extremo.

La ciudad instó a la ciudadanía a mantenerse informada siguiendo las actualizaciones del NWS.

