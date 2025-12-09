Los “kei cars” de Trump: ¿La clave para un futuro automotriz más accesible en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump regresó de su reciente gira por Japón con una idea que ha suscitado tanto curiosidad como polémica: la introducción de los populares “kei cars” japoneses en el mercado estadounidense.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el presidente estadounidense describió estos diminutos autos urbanos, que se desplazan con agilidad por las angostas calles de Tokio, como “muy pequeños” y “realmente lindos”.

Su propuesta no se limita a la mera importación; Trump aspira a que gigantes automotrices como Toyota y Honda, entre otros, fabriquen estos mini-vehículos en suelo estadounidense.

Trump quiere que se fabriquen los vehículos en EEUU

El argumento de Trump se centra en el reglamento vial y de seguridad, el cual, según él, impide que estas “cajitas de cuatro ruedas” sean legales en Estados Unidos, y no la calidad de los vehículos.

Esta declaración coincide con la reciente decisión de su administración de aplicar un arancel del 25 % a los automóviles importados, una medida destinada a reactivar la industria nacional y atraer la producción de vuelta al país.

Permitir la fabricación de kei cars en Estados Unidos eliminaría la barrera de aranceles, alineándose con su agenda de promover “autos hechos en casa”.

Las cifras respaldan esta iniciativa. En Japón, los kei cars representan casi un tercio de las ventas de autos nuevos, gracias a sus motores pequeños, dimensiones compactas y beneficios fiscales.

Sin embargo, trasladar este éxito al mercado estadounidense presenta desafíos significativos. Estos vehículos están diseñados para entornos urbanos densos y no cumplen con las rigurosas pruebas de choque que exige la normativa estadounidense.

Esto dicen los expertos en el tema

Los especialistas del sector han expresado escepticismo respecto a la viabilidad de esta propuesta. La producción de kei cars en Norteamérica requeriría inversiones considerables, incluyendo la construcción de nuevas plantas y la adaptación de diseños y componentes.

En un mercado donde los autos pequeños ya han fracasado por falta de demanda, la propuesta de Trump enfrenta múltiples obstáculos. Incluso si se relajan las regulaciones, los requisitos de seguridad podrían seguir siendo un impedimento.

Por el momento, la propuesta ha generado debate. Algunos la ven como una oportunidad para ofrecer vehículos más accesibles y económicos, mientras que otros la consideran ingenua, subestimando las diferencias entre los contextos urbanos japoneses y las realidades de las carreteras estadounidenses.

No obstante, el interés de Trump por los mini-coches podría, si se concreta, transformar la fisonomía del parque automotor en Estados Unidos, convirtiendo lo que hoy es una rareza en una opción viable para los consumidores.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube