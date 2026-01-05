Combate la anemia con este milagroso jugo a base de espinaca: así debes ingerirlo para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación también aumenta las posibilidades de padecer anemia, puesto que, la médula ósea no cumple su función al cien por ciento, según la información divulgada por Cleveland clinic.

A su vez, la anemia es una de las enfermedades más comunes cuando el organismo tiene deficiencia de hierro y vitaminas, dado que, sufre un desequilibrio hormonal que tiende a debilitar el sistema inmunológico, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede causar múltiples consecuencias negativas para la salud.

Sin embargo, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos médicos para aumentar la producción de glóbulos rojos rápidamente, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de zanahoria, piña y espinaca.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Tua Saúde, el jugo de zanahoria, piña y espinaca es rico en hierro, vitaminas, minerales potentes que aumentan la producción de glóbulos rojos. Además, fortalece el referido líquido fortalece el sistema inmunológico.

Foto cortesía de: freepik

Así debes consumir el jugo

Se recomienda que la persona consuma tres vasos de jugo de zanahoria, piña y espinaca sin azúcar al día, lo ideal es que sea durante el desayuno, a fin de que el organismo absorba las propiedades de dicho líquido lo más rápido posible.

Asimismo, es propicio acotar que la ingesta de ese jugo natural debe ser mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual la persona podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

¿Cuáles son los síntomas de la anemia?

Mareo.

Infecciones frecuentes.

Dolor de cabeza.

En definitiva, establecer una rutina de autocuidado es indispensable para que el organismo se mantenga equilibrado y lo ideal es que la persona mínimo se realice dos chequeos médicos generales durante el año.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube