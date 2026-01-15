Listo en minutos: prepara un bizcocho riquísimo y esponjoso con harina de avena

Suscríbete a nuestros canales

¿Es posible desayunar con un bizcocho? Aunque los expertos señalan como alimentos saludables para un desayuno cereales integrales, huevos, zumos naturales, yogur natural y aguacate, hay quienes prefieren iniciar el día con una porción de algo que le aporte más energía, como un bizcocho, por ejemplo.

Esta es una opción menos saludable, sin embargo, si se reemplazan algunos ingredientes se puede lograr una preparación con menos calorías y grasas.

¿Lo crees imposible? No lo es, te compartimos la receta publicada en El Mueble, un bizcocho riquísimo y esponjoso elaborado con harina de avena y aceite de oliva, una versión más saludable a las clásicas.

¿Qué necesitas para elaborar un bizcocho saludable?

Ingredientes

- Harina de avena (180 g)

- Copos de avena (55 g)

- Miel (160 g)

- Huevo (160 g)

- Aceite de oliva (120 g)

- Levadura química (10 g)

- Ralladura de lima (10 g)

Preparación

1. Mezclar el huevo con la miel, agregar la harina de avena, la sal, la levadura química y la ralladura de lima. Mezclar bien.

2. Verter el aceite en un hilo sin dejar de remover para ir integrándolo poco a poco. 3. Agregar los copos de avena previamente escaldados y remover.

4. Verter la masa en un molde para bizcochos rectangular, esparcir copos de avena por la superficie para decorar y hornear a 165º durante 25 minutos.

5. Sacar el bizcocho del horno, dejar que se enfríe del todo y servir acompañado de una taza de café o chocolate caliente.

