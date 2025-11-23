Receta saludable: aprende a elaborar un bizcocho de fresa con cinco ingredientes económicos

Suscríbete a nuestros canales

La fresa es una fruta tropical rica en vitaminas y propiedades antioxidantes que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente optimiza el funcionamiento del sistema cerebral, al tiempo que reduce el nivel del colesterol, según la información reseñada por Tua Saúde.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de fresas, pero el bizcocho es uno de los más consumidos, gracias a la versatilidad de texturas que tiene y el sabor único que deleita a cualquier paladar.

Guía para preparar un bizcocho de fresa

Ingredientes

500 g de harina de avena.

300 g de fresas picadas.

3 huevos.

4 cucharadas de miel.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

Vierte la harina y fresas en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la leche y miel a la mezcla, bate todos los ingredientes durante cinco minutos. Añade los huevos a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al microondas por 30 minutos. Retira el bizcocho del microondas y déjala enfriar durante 10 minutos. Desmolda el bizcocho y decóralo a tu gusto. Pica y consume.

En conclusión, el bizcocho de fresa también funciona para compartir en celebraciones con familiares y amigos, dado que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes porciones.

Foto cortesía de: freepik

