¿Dormir del lado izquierdo?: Conoce las razones por las que se debe adoptar esta postura

Dormir del lado izquierdo es una postura que se debe adoptar porque es muy beneficioso para la salud en general.

Aunque es posible que una vez la persona logra conciliar el sueño cambie la posición inicial adoptada al acostarse, se sugiere que vuelva a acostarse del lado izquierdo porque mejora la digestión, favorece la circulación, reduce los ronquidos y reflujo, y optimiza el drenaje linfático, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Dormir del lado izquierdo o derecho?

Expertos señalan que, así como dormir boca abajo está desaconsejado porque, entre otras cosas, dificulta la respiración, dormir de manera lateral es lo mejor. “Pero dentro de la posición lateral, el lado izquierdo es el mejor porque aporta más beneficios”, refiere la BBC.

Al dormir en esta posición ayudas a que el páncreas y el estómago funcionen mejor, facilita el bombeo del corazón hacia la aorta y elimina toxinas del cerebro y el cuerpo.

Muchos expertos recomiendan a las mujeres embarazadas adoptar esta posición ya que así evitan que el bebé presione la vena cava y la sangre circula con más facilidad haciendo llegar a la placenta los nutrientes necesarios para el bebé. Vale acotar que, esta posición es beneficiosa para todas las personas.

Beneficios

Además, según la ciencia, dormir del lado izquierdo favorece el drenaje linfático del sistema nervioso central, y facilita la eliminación del exceso de proteínas de vitaminas, grasas y residuos como como los depósitos de beta-amiloides, altamente nocivos para la salud.

Ayuda a mantener constante la presión sanguínea, mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, impide la obstrucción de la arteria aorta mejorando la circulación sanguínea, facilita la digestión, alivia el peso sobre la columna vertebral.

De igual manera, se oxigena el cerebro, mejora la calidad del sueño y alivia la presión sobre órganos como el hígado y los riñones, añade la farmacéutica y nutricionista Reme Navarro en su cuenta de TikTok y comparte Infobae.

