Agua de arroz para el rostro: Estos son los beneficios de aplicarla antes de dormir

¿Sabes para que sirve el agua de arroz? Según refiere la Inteligencia Artificial, desde hace siglos en Asia se usa el agua de arroz para conseguir un pelo largo y una piel sana, esto gracias a sus vitaminas y antioxidantes que fortalecen el cabello y mejoran la piel.
Este es un tratamiento casero que ha ganado popularidad mundial por su eficacia para hidratar, suavizar, dar brillo y reparar la barrera cutánea y capilar.
¿Qué beneficios tiene usar el agua de arroz en el rostro?
Este líquido es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, que ofrecen beneficios cosméticos y de salud al retener los nutrientes del arroz. En tal sentido, sirve para hidratar y mejorar la piel, minimizar los poros, combatir las manchas y prevenir el envejecimiento prematuro. Además, calma la irritación, suaviza la piel, combate el acné y favorece la producción de colágeno, refiere Mundo Deportivo.
¿La razón? Todos estos beneficios son gracias a sus antioxidantes y almidones.
En acción
Para sacarle el máximo provecho al agua de arroz debe lavar el arroz y dejarlo en reposar en agua, y luego usarse fría como tónico, limpiador o mascarilla.
Aunque puedes usarla a cualquier hora del día, una buena opción es aplicarla antes de dormir con el rostro limpio y dejar actuar durante algunos minutos, y luego retirar con abundante agua. Esta funciona como un limpiador facial que exfolia, combate el acné, cierra los poros, reduce las arrugas, aclara la piel, mejora la textura y la apariencia de la piel, reduce la inflamación, hidrata e ilumina el rostro.
Es decir, no solo limpia y elimina la suciedad, sino que aporta muchos beneficios para la salud de la piel.
