¡Listas en minutos!: Receta para elaborar panquecas sin harina y solo cinco ingredientes

Iniciar el día con un desayuno equilibrado siempre es un plus, y las panquecas se han convertido en una de esas preparaciones preferidas por grandes y chicos, no solo porque son saludables, sino que aportan toda la energía necesaria para hacerle frente a las actividades cotidianas.

Además, si has decidido comenzar a cuidarte y eliminar de tu dieta las harinas refinadas, no tienes que dejar de comer las panquecas; existes alternativas, y en estas líneas te compartimos una receta de panquecas sin harina publicada en cookpad, esta es una alternativa que puedes elaborar en solo 30 minutos, y que no requiere de muchos ingredientes.

¿Qué necesitas para hacer panquecas sin harina?

Ingredientes

- Maicena (4 cucharadas soperas)

- Coco rallado (3 cucharadas soperas)

- Esencia de vainilla (1 cucharadita)

- Leche (1/4 taza)

- Endulzante naturales o a gusto (cantidad necesaria)

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes en la licuadora.

2. Cocinar las porciones en una sartén enmantecada a fuego mínimo vuelta y vuelta hasta que estén listas.

3. Emplatar y añadir el topping de tu preferencia.

Tip

La receta puede servirte de guía pues rinde para dos panquecas nada más, por lo que, si deseas mayor cantidad, debes aumentar las porciones de los ingredientes de manera proporcional. Además, puedes incorporarle otros ingredientes como canela o vainilla, por ejemplo.

Además, puedes consumirlas sola acompañada de un vaso de leche o una taza de chocolate, por ejemplo. Incluso puedes acompañar con queso de cabra, nata o las frutas de temporada como fresas o cambur. Todo va a depender de tus gustos.

