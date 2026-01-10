¡Fácil y económicas! Paso a paso para preparar panquecas de chocolate con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate es un alimento que se deriva del cacao, por ende, contiene múltiples propiedades antioxidantes, vitamínicas y antinflamatorias que favorecen al sistema inmunológico, al tiempo que optimiza el funcionamiento del sistema cardiovascular, según la información divulgada por Tua Saúde.

Por ello, en la actualidad el chocolate es incluido en un amplio abanico de recetas, por ejemplo, las panquecas las cuales suelen ser ideales para el desayuno de los más pequeños de la casa. Además, son fáciles y rápidas de preparar.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar las panquecas de chocolate

Ingredientes

4 huevos.

500 g de harina de trigo.

1 cucharadita de polvo de hornear.

300 g de cacao en polvo.

2 tazas de azúcar.

300 ml de leche.

1 cucharadita de sal.

Preparación de panquecas

En un recipiente mezcla la harina y los huevos hasta que ambos ingredientes se incorporen bien. Agrega el cacao en polvo a la mezcla y bate hasta que se integre por completo. Añade la leche, sal y azúcar a la mezcla. Bate durante 5 minutos. Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate durante 3 minutos. Deja reposar la mezcla. Calienta un sartén y agrégale aceite al gusto. Vierte un 15 ml de mezcla en el sartén en forma circular y deja que se cocine durante 7 minutos a fuego medio. Retira la panqueca de sartén y déjala reposar. Decora a tu gusto.

En conclusión, las panquecas también funcionan para quienes desean mantener un estilo alimenticio saludable, dado que, pueden realizarse a base de avena y frutas.

Foto cortesía de: freepik

