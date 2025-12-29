Panquecas saludables: así puedes elaborar las con avena y cambur en menos de 25 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La avena es ideal para bajar o aumentar de peso, según sea el caso la persona debe implementar un método para consumirla, ya que, es un cereal rico en fibra, vitaminas y minerales, los cuales aportan múltiples beneficios al organismo.

Asimismo, el cambur es una fruta tropical rica en potasio, fósforo y calcio. Además, contiene vitaminas A, B, C, D, y ácido fólico, lo cual es beneficioso para el organismo.

Según Natures Heart las panquecas de avena y cambur aportan energía al cuerpo. Asimismo, funcionan para un desayuno o cena saludable, puesto que, aportan sensación de saciedad a quien las consume.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar panquecas de avena y cambur

Ingredientes

200 g de avena en hojuelas.

3 cambures picados en trozos pequeños.

2 cucharadas de miel.

3 huevos.

300 g de harina de avena.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Preparación

Vierte la avena en hojuelas y los huevos en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.

Agrega los trozos de cambur a la mezcla y bate durante tres minutos.

Añade la miel y la harina de avena a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

Agrega el polvo para hornear a la mezcla.

Calienta un sartén por cinco minutos a fuego medio.

Vierte dos cucharadas de mezcla para panquecas en el sartén y déjala cocinar durante seis minutos.

Retira la panqueca del fuego.

Rellena o decora la panqueca a tu gusto.

En definitiva, si deseas mantener un estilo alimenticio saludable las panquecas de avena y cambur son una excelente opción.

Foto cortesía de: freepik

