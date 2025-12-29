Panquecas saludables: así puedes elaborar las con avena y cambur en menos de 25 minutos

La avena es ideal para bajar o aumentar de peso, según sea el caso la persona debe implementar un método para consumirla, ya que, es un cereal rico en fibra, vitaminas y minerales, los cuales aportan múltiples beneficios al organismo.
Asimismo, el cambur es una fruta tropical rica en potasio, fósforo y calcio. Además, contiene vitaminas A, B, C, D, y ácido fólico, lo cual es beneficioso para el organismo.
Según Natures Heart las panquecas de avena y cambur aportan energía al cuerpo. Asimismo, funcionan para un desayuno o cena saludable, puesto que, aportan sensación de saciedad a quien las consume.
Paso a paso para preparar panquecas de avena y cambur
Ingredientes
200 g de avena en hojuelas.
3 cambures picados en trozos pequeños.
2 cucharadas de miel.
3 huevos.
300 g de harina de avena.
1 cucharadita de polvo para hornear.
Preparación
Vierte la avena en hojuelas y los huevos en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.
Agrega los trozos de cambur a la mezcla y bate durante tres minutos.
Añade la miel y la harina de avena a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
Agrega el polvo para hornear a la mezcla.
Calienta un sartén por cinco minutos a fuego medio.
Vierte dos cucharadas de mezcla para panquecas en el sartén y déjala cocinar durante seis minutos.
Retira la panqueca del fuego.
Rellena o decora la panqueca a tu gusto.
En definitiva, si deseas mantener un estilo alimenticio saludable las panquecas de avena y cambur son una excelente opción.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Manténgase informado en nuestros canales
de WhatsApp , Telegram y Youtube