¡Deliciosas y económicas! Así puedes elaborar unas nutritivas panquecas a base de avena

La avena es un cereal rico en vitaminas y fibra, por ende, aporta múltiples beneficios al organismo, especialmente optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, evita el estreñimiento, además favorece la pérdida de peso.

Por otra parte, la espinaca es una verdura rica en vitaminas, calcio, hierro, magnesio, yodo, manganeso y fibra, todos contribuyen a prevenir la anemia. A su vez, fortalece los huesos, según la información reseñada por Mejor con salud.

En ese sentido, la combinación de ambos ingredientes antes mencionados es ideal para las panquecas, debido a la versatilidad de texturas y sabores que deleitan a cualquier paladar.

Guía para preparar panquecas de espinaca y avena

Ingredientes

100 gramos de avena en hojuelas.

10 hojas de espinaca.

2 huevos.

1 cucharadita de sal.

1 taza de agua.

Preparación

Vierte la taza de agua y la avena en hojuelas en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega los huevos, la espinaca a la mezcla y bate todos los ingredientes durante tres minutos. Añade la sal a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio. Calienta el sartén. Agrega dos cucharadas de mezcla de panqueca al sartén y déjala cocinar durante cinco minutos. Retira la panqueca del fuego y déjala enfriar durante tres minutos. Sirve y consume.

En conclusión, las panquecas de espinaca y avena son ideales para quienes tienen poco tiempo para cocinar, pero quieren mantener una alimentación saludable, dado que, es un platillo que se preparar rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

