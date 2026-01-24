¡Totalmente natural!: Nutre la piel con este aceite vegetal rico en vitamina E

Sin importar la edad que se tenga, el cuidado de la piel es esencial porque esta es la barrera protectora principal del cuerpo. La piel defiende de gérmenes, químicos y radiación UV, además, regula la temperatura y permite el sentido del tacto, refiere la Inteligencia Artificial.
Cuando desde muy temprana edad se comienza a cuidar, se previenen problemas de acné, envejecimiento prematuro y cáncer de piel, y con ello, mejora la autoestima al mantenerla sana, luminosa y confortable.
¿Cómo cuidar la piel?
Una rutina básica de cuidado de la piel debe incluir limpieza, hidratación y protección solar.
Además, los expertos de La Roche Posay laboratorio dermatológico comparte que para lucir una piel bella y saludable se requieren de cuidados diarios que van desde el uso de jabones suaves, ducharse con agua templada y no caliente, evitando frotar la piel al secarla, utilizando cremas hidratantes, bebiendo mucha agua y manteniendo una alimentación saludable y equilibrada.
También se recomienda el uso de aceites vegetales por sus bondades curativas y embellecedoras. Éstos derivados de plantas y semillas, ofrecen una amplia gama de beneficios para la piel.
En tus manos
Una alternativa a considerar es el aceite de jojoba. Este aceite tan valorado en la cosmética natural se extrae de un pequeño arbusto originario llamado Simmondsia chinensis. Es ligero y no comedogénico, ideal para todo tipo de piel, incluso para las pieles grasas. Es rico en vitaminas E. Gracias a sus propiedades antioxidantes se usa en el tratamiento para el acné.
Por otra parte, gracias a su similitud con el sebo humano, se recomienda aplicar en la piel para hidratarla, protegerla, equilibrarla y nutrirla sin dejar sensación de grasa, ya que tiene la cualidad de penetrar en las capas profundas de la dermis, retener la humedad y regenerar las células.
