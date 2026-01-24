¡Totalmente natural!: Nutre la piel con este aceite vegetal rico en vitamina E

Suscríbete a nuestros canales

Sin importar la edad que se tenga, el cuidado de la piel es esencial porque esta es la barrera protectora principal del cuerpo. La piel defiende de gérmenes, químicos y radiación UV, además, regula la temperatura y permite el sentido del tacto, refiere la Inteligencia Artificial.

Cuando desde muy temprana edad se comienza a cuidar, se previenen problemas de acné, envejecimiento prematuro y cáncer de piel, y con ello, mejora la autoestima al mantenerla sana, luminosa y confortable.

¿Cómo cuidar la piel?

Una rutina básica de cuidado de la piel debe incluir limpieza, hidratación y protección solar.

Además, los expertos de La Roche Posay laboratorio dermatológico comparte que para lucir una piel bella y saludable se requieren de cuidados diarios que van desde el uso de jabones suaves, ducharse con agua templada y no caliente, evitando frotar la piel al secarla, utilizando cremas hidratantes, bebiendo mucha agua y manteniendo una alimentación saludable y equilibrada.

También se recomienda el uso de aceites vegetales por sus bondades curativas y embellecedoras. Éstos derivados de plantas y semillas, ofrecen una amplia gama de beneficios para la piel.

En tus manos

Una alternativa a considerar es el aceite de jojoba. Este aceite tan valorado en la cosmética natural se extrae de un pequeño arbusto originario llamado Simmondsia chinensis. Es ligero y no comedogénico, ideal para todo tipo de piel, incluso para las pieles grasas. Es rico en vitaminas E. Gracias a sus propiedades antioxidantes se usa en el tratamiento para el acné.

Por otra parte, gracias a su similitud con el sebo humano, se recomienda aplicar en la piel para hidratarla, protegerla, equilibrarla y nutrirla sin dejar sensación de grasa, ya que tiene la cualidad de penetrar en las capas profundas de la dermis, retener la humedad y regenerar las células.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube