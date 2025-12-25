Menú navideño disponible: conoce los establecimientos de Chicago que ofrecen servicio este 25 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Navidad llega con su tradición de reuniones familiares y pausas en la rutina diaria, lo que implica cierres generalizados en comercios y servicios.

Muchos hogares preparan comidas especiales, pero imprevistos como fallos en la cocina generan la búsqueda de alternativas rápidas. Las cadenas de restaurantes responden a esta situación extendiendo sus operaciones en el feriado del 25 de diciembre.

Esta fecha festiva concentra celebraciones en todo el país, con énfasis en el descanso colectivo. Sin embargo, la continuidad en la oferta gastronómica cubre necesidades de quienes viajan o prefieren no cocinar. Diversos formatos de establecimientos ajustan turnos para facilitar el acceso.

Cadenas de comida rápida

McDonald's opera varias ubicaciones en Chicago el 25 de diciembre, con horarios variables por sitio.

Burger King presenta servicio en ciertas sucursales, sujeto a consulta local. Waffle House funciona las 24 horas en la mayoría de sus locales.​

Red Lobster atiende de 12 p.m. a 9 p.m. según su calendario festivo.

IHOP y Denny's mantienen algunas unidades abiertas todo el día o con límites horarios.

Papa Johns ofrece recogida y entrega en múltiples puntos, verificando por ubicación.​

