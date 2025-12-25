Festividades

Menú navideño disponible: conoce los establecimientos de Chicago que ofrecen servicio este 25 de diciembre

Varios restaurantes abiertos mantienen opciones en el día de Navidad para atender demandas alimenticias

Por Mariana Pérez Guerra
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 05:42 pm

Navidad llega con su tradición de reuniones familiares y pausas en la rutina diaria, lo que implica cierres generalizados en comercios y servicios.

Muchos hogares preparan comidas especiales, pero imprevistos como fallos en la cocina generan la búsqueda de alternativas rápidas. Las cadenas de restaurantes responden a esta situación extendiendo sus operaciones en el feriado del 25 de diciembre.

Esta fecha festiva concentra celebraciones en todo el país, con énfasis en el descanso colectivo. Sin embargo, la continuidad en la oferta gastronómica cubre necesidades de quienes viajan o prefieren no cocinar. Diversos formatos de establecimientos ajustan turnos para facilitar el acceso.

Cadenas de comida rápida

McDonald's opera varias ubicaciones en Chicago el 25 de diciembre, con horarios variables por sitio.

Burger King presenta servicio en ciertas sucursales, sujeto a consulta local. Waffle House funciona las 24 horas en la mayoría de sus locales.​

Red Lobster atiende de 12 p.m. a 9 p.m. según su calendario festivo.

IHOP y Denny's mantienen algunas unidades abiertas todo el día o con límites horarios.

Papa Johns ofrece recogida y entrega en múltiples puntos, verificando por ubicación.​

La información fue sacada del portal web de Telemundo Chicago.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Nueva York
Estados Unidos
Jueves 25 de Diciembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América