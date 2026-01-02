Hombre se tatúa abdominales para no ir más al gimnasio: conozca más detalles

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre descubrió la manera de lucir abdominales perfectos sin el esfuerzo y entrenamiento que esto requiere.

El tatuador de un estudio en Manchester, Reino Unido, recibió una solicitud inusual de un cliente.

Para tener abdominales fuertes y marcados se debe entrenar duro, pero al parecer hay otros métodos para lograrlo. En este caso, un tatuaje sería la forma de solucionar el problema y lograr los abdominales deseados.

El tatuador, Dean Gunther, expresó que nunca había recibido una solicitud tan inusual.

Se tatúa abdominales para no hacer ejercicio

“Él siempre quiso tener un six pack (como se le conoce a los seis músculos abdominales), pero no le gusta mucho ir al gimnasio o hacer una dieta”, dijo el tatuador.

Realizar el tatuaje tomó dos días de trabajo intenso en el estudio, debido a que se trataba de un diseño grande, requería planearse cuidando hasta el más mínimo detalle. El cliente salió de la tienda con los abdominales tatuados.

Gunther, el tatuador, publicó en su cuenta en la red social Instragram, el video en el cual muestra el antes y el después de su trabajo, por lo que recibió cientos de comentarios.

“Cuando entrene y realmente tenga abdominales, sus abdominales tendrán abdominales”, fue uno de los comentarios más ingeniosos que recibió la publicación.

Un conocido entrenador personal, Gerren Liles, dejó un divertido comentario: “Lo estuve haciendo mal todo este tiempo”.

Más allá de las críticas al insólito pedido de tatuaje, muchos seguidores de Gunther, el tatuador, valoraron el trabajo: “El tatuaje estuvo bien hecho, pero realmente es una estupidez”.

