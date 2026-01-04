Nuevos bonos en la Plataforma Patria: ¿Cuáles comienzan a pagar del 5 al 10 de enero?

Suscríbete a nuestros canales

Desde este 1 de enero, el Sistema Patria comenzó la entrega de los beneficios sociales correspondientes al inicio de año.

Los bonos fijos presentan ajustes en sus montos mensuales, lo que representa un incremento para los beneficiarios en comparación con el mes anterior.

Estos pagos se realizan de manera progresiva y directa a través del monedero virtual de la plataforma.

¿Cuáles son los nuevos bonos de la patria que caen del 5 al 10 de enero?

El Bono Único Familiar, que agrupa programas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y otros, experimentará un alza.

Tras haber pagado 3.705,00 bolívares en diciembre, se estima que para este mes de enero la cifra supere los 4.200,00 bolívares.

Por su parte, el bono destinado a los Cultores Populares podría ubicarse por encima de los 14.300,00 bolívares.

Mientras que la pensión de Amor Mayor se mantiene en 130,00 bolívares.

Cronograma de pagos y fechas clave

Los depósitos se podrían realizar de acuerdo al siguiente calendario estimado para los primeros días del mes:

Hogares de la Patria : Del 03 al 08 de enero (155,00 Bs).Bono de Reyes (Especial): Del 04 al 07 de enero (210,00 Bs).

: Del 03 al 08 de enero (155,00 Bs).Bono de Reyes (Especial): Del 04 al 07 de enero (210,00 Bs). José Gregorio Hernández : Del 05 al 10 de enero (130,00 Bs).

: Del 05 al 10 de enero (130,00 Bs). Lactancia Materna y Parto Humanizado: Del 06 al 12 de enero (165,00 Bs).

¿Cómo registrarse para recibir los beneficios?

Quienes aún no formen parte del sistema deben ingresar a la página oficial de Patria y seleccionar la opción "Registrarse".

El proceso requiere completar un formulario con la cédula, fecha de nacimiento y teléfono celular. Una vez creado el usuario y la contraseña, el sistema enviará un código de confirmación al teléfono registrado.

Para finalizar, es necesario completar el perfil con la dirección de habitación, los datos de los familiares y la información bancaria para poder retirar los fondos.

