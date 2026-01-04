Mercado de Coche y centros municipales reportan operatividad total: así transcurrió la jornada hoy

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Caracas e Inmerca informaron que el Mercado Mayorista de Coche y los 16 mercados municipales de la capital se mantienen totalmente operativos.

Esta medida busca asegurar que los ciudadanos puedan adquirir sus alimentos sin interrupciones y con total normalidad.

Las autoridades destacaron que el objetivo es ofrecer espacios cómodos y seguros para realizar las compras diarias.

Alimentos disponibles

En estos centros de compras, las familias pueden encontrar una gran variedad de productos de primera necesidad.

Entre los artículos disponibles destacan los víveres en general, frutas frescas, hortalizas y distintos tipos de proteínas, asegurando que no falte nada en el hogar.

Espacios seguros

La gestión municipal resaltó que el servicio se presta en un ambiente de tranquilidad.

Además, con la red de mercados funcionando a plena capacidad, se busca fortalecer el acceso directo a la comida en toda la capital.

De acuerdo con la información, esta operatividad constante permite que el flujo de productos sea regular, evitando cualquier tipo de inconveniente en el suministro de alimentos para la población.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube