Economía

Mercal activa bodegas móviles este 15 de enero en Caracas: horario y ubicaciones

Por Robert Lobo
Mercal activa bodegas móviles este 15 de enero en Caracas: horario y ubicaciones

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Las jornadas se realizarán durante este 15 de enero, en Caracas y Aragua, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para este jueves

  • Caracas: parroquia Caricuao, Telares de Palo Grande, urbanismo Brisas del Alba
  • Caracas: parroquia Santa Rosalía, Av. principal del Cementerio, esquina los Higuerotes
  • Aragua: parroquia Santa Rita, sector IV Plaza Francisco de Miranda

Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.

 

Visite nuestra sección de Servicios 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Jueves 15 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América