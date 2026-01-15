Mercal activa bodegas móviles este 15 de enero en Caracas: horario y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Las jornadas se realizarán durante este 15 de enero, en Caracas y Aragua, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para este jueves

Caracas : parroquia Caricuao, Telares de Palo Grande, urbanismo Brisas del Alba

: parroquia Caricuao, Telares de Palo Grande, urbanismo Brisas del Alba Caracas : parroquia Santa Rosalía, Av. principal del Cementerio, esquina los Higuerotes

: parroquia Santa Rosalía, Av. principal del Cementerio, esquina los Higuerotes Aragua: parroquia Santa Rita, sector IV Plaza Francisco de Miranda

Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.

