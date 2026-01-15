¿Tuberías rotas?: Caracas activa líneas de respuesta en los cinco municipios

Suscríbete a nuestros canales

Las hidrológicas y corporaciones de servicios priorizan el uso de números de atención por WhatsApp para canalizar denuncias sobre tuberías matrices y fallas de alumbrado.

Los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo unifican sus protocolos de atención ciudadana.

La plataforma VenApp, a través de la sección "Línea 58", permite a los capitalinos cargar fotografías del siniestro y geolocalizar la avería, generando un número de reporte que llega directamente a las salas situadas en la sede de Hidrocapital.

Se puede reportar dichas averías a través de: 0800-POTABLE (7682253). Para quienes prefieren el uso de mensajería instantánea, la hidrológica estatal dispone del número de WhatsApp 0412-2715019.

Contactos específicos para reportes de agua en cada municipio

Aunque el número central es el 0800-POTABLE, existen coordinaciones regionales que atienden casos de mayor complejidad:

Municipio Libertador:

Los reportes de botes de agua en parroquias como El Recreo, San Juan o Sucre se gestionan principalmente a través del Puesto de Comando Presidencial y la VenApp, donde el tiempo de respuesta promedio para averías menores se ubica entre 48 y 72 horas.

Municipios Chacao y Baruta:

Los vecinos suelen utilizar el número de WhatsApp de Hidrocapital (0412-2715019) enviando la ubicación en tiempo real para acelerar la llegada de los equipos de soldadura en caso de rotura de tuberías de alta presión.

En Baruta está disponible el 0212-9433511 de Protección Civil Baruta.

Municipio Sucre:

En zonas como Petare o Palo Verde, los reportes de tuberías rotas se canalizan con mayor frecuencia a través de las mesas técnicas de agua locales, que mantienen enlace directo con el sistema 1x10 del Buen Gobierno.

