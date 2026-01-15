Pago de impuestos en Chacao: sigue estos pasos para hacerlo en línea

Suscríbete a nuestros canales

Cuando toca realizar el pago de impuestos de vehículos se vuelve tedioso asistir a una oficina con diversa cantidad de papeles y documentos, sin embargo, ahora es más sencillo con una oficina virtual.

La alcaldía de Chacao informó a través de sus redes y canales oficiales de información cómo es el paso a paso para pagar los impuestos en línea, desde la comodidad de su hogar.

Pago de impuestos en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía del municipio Chacao, estado Miranda, debe seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficinavirtualchacao.gob.ve

Realizar el registro en línea (en caso de no tener usuario)

Verificación de registro: le llegará un correo electrónico que deberá aceptar para ingresar al sistema

Iniciar sesión con su usuario y contraseña

En Menú selecciona Pago de impuestos

Hacer clic en Planilla de Impuestos y luego en Generar

Tras realizar el pago en línea correspondiente a sus impuestos recuerde que debe obtener su constancia de solvencia, para ello debe hacer lo siguiente:

Seleccionar Trámites en Línea

Hacer clic en Solvencia vehicular

Hacer clic en Generar

Deslizar para descargar e imprimir el comprobante de solvencia

Adicionalmente, la alcaldía pone a disposición el siguiente número de contacto por WhatsApp para solventar dudas sobre su trámite: +58-414-224-7584

