Pago de impuestos en Chacao: sigue estos pasos para hacerlo en línea

Conoce el paso a paso y evita hacer colas innecesarias

Por Selene Rivera
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 11:30 pm
Cuando toca realizar el pago de impuestos de vehículos se vuelve tedioso asistir a una oficina con diversa cantidad de papeles y documentos, sin embargo, ahora es más sencillo con una oficina virtual.

La alcaldía de Chacao informó a través de sus redes y canales oficiales de información cómo es el paso a paso para pagar los impuestos en línea, desde la comodidad de su hogar.

Pago de impuestos en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía del municipio Chacao, estado Miranda, debe seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficinavirtualchacao.gob.ve
  • Realizar el registro en línea (en caso de no tener usuario)
  • Verificación de registro: le llegará un correo electrónico que deberá aceptar para ingresar al sistema
  • Iniciar sesión con su usuario y contraseña
  • En Menú selecciona Pago de impuestos
  • Hacer clic en Planilla de Impuestos y luego en Generar

Tras realizar el pago en línea correspondiente a sus impuestos recuerde que debe obtener su constancia de solvencia, para ello debe hacer lo siguiente:

  • Seleccionar Trámites en Línea
  • Hacer clic en Solvencia vehicular
  • Hacer clic en Generar
  • Deslizar para descargar e imprimir el comprobante de solvencia

Adicionalmente, la alcaldía pone a disposición el siguiente número de contacto por WhatsApp para solventar dudas sobre su trámite: +58-414-224-7584

 

Miércoles 14 de Enero - 2026
